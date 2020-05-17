Общество
BFM.ruБывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил бывших акционеров ЮКОСа в правах на эти деньги. И теперь они добиваются ареста российских активов по всему миру. В январе Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса.
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с чего всё началось
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.Ведомости04:24
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Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами следующего сезона КХЛ станут игроки «Динамо» — нападающий Вадим Шипачев и защитник Дмитрий Яшкин, которые получат 120 и 95 млн рублей за сезон соответственно.
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ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
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