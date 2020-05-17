с чего всё началось

В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил бывших акционеров ЮКОСа в правах на эти деньги. И теперь они добиваются ареста российских активов по всему миру. В январе Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса.

Экономика Американские индексы идут вверх В понедельник, 18 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки пребывают в первой половине торгов на положительной территории благодаря воодушевляющим заявлениям главы ФРС Джерома Пауэлла, а также известиям о значительном прогрессе в разработке вакцины от коронавируса.

Общество Уточнен порядок самоизоляции для работающих туляков старше 65 лет Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, в соответствии с которым режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет продлен до 29 мая включительно.

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 2

Общество В Москве снизилась циркуляция коронавируса Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю. 25

Здоровье Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой. 11

Кино Скончался французский актер Мишель Пикколи Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей. 6

Кино Во втором сезоне «Ведьмака» появится новый ведьмак Создатели сериала «Ведьмак» (The Witcher) во втором сезоне введут нового героя — ведьмака по имени Хемрик, которого не было ни в книгах, ни в видеоиграх про Геральта. 10

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. 488

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 148

Происшествия Медведь прокусил бедро жителю Ярославля Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям. 129

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 375

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Общество Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов. 158

Экономика ВВП Белоруссии в январе-апреле снизился на 1,3% Экономика Белоруссии в январе-апреле текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет республики (Белстат).

Хоккей Названы самые высокооплачиваемые игроки следующего сезона КХЛ Самыми высокооплачиваемыми хоккеистами следующего сезона КХЛ станут игроки «Динамо» — нападающий Вадим Шипачев и защитник Дмитрий Яшкин, которые получат 120 и 95 млн рублей за сезон соответственно.