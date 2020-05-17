Общество
BFM.ruБывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил бывших акционеров ЮКОСа в правах на эти деньги. И теперь они добиваются ареста российских активов по всему миру. В январе Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса.
Читать в источнике
Оценить2,1K
с чего всё началось
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.Ведомости04:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 13:27
Происшествия
На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна
На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 13:13
Политика
Мишустин назвал злоупотреблением расчет выплат медикам за рабочие часы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал злоупотреблением попытки рассчитать доплаты медикам за борьбу с коронавирусом по отработанному ими времени.
РЕН ТВ 08:31
Технологии
СДЭК опровергла кражу данных 9 миллионов пользователей
Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security рассказал о том, что базу данных клиентов СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.
Популярная механика 07:07
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 08:19
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Политика
Въезд в Россию для иностранных граждан может быть упрощён
После окончания пандемии коронавируса Россия может упростить условия въезда для иностранных граждан.
Discover24 13:31
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт
Разрешение на прогулки по два человека и занятия спортом на улицах при соблюдении дистанции 5 м было опубликовано 12 мая.
Коммерсантъ 13:19
Общество
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33
Космос
Грязевые потоки на Марсе оказались похожи на земные потоки лавы
Грязевые потоки на Марсе ведут себя аналогично некоторым потокам лавы на Земле, сообщается в статье в Nature Geoscience.
N+1 13:33
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру 12:26
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия 05:03
Наука
Во время сновидений мозг отключает информацию из внешнего мира
Чтобы изучить, как мозг во время сновидения взаимодействует с внешними звуками, ученые из Лаборатории когнитивных и психолингвистических исследований (Франция) и Университета Монаш (Австралия) заставили спящих добровольцев слушать рассказы на французском языке, смешанные с бессмысленным языком.
Капитал страны 15 мая в 14:49
Кино
Махершала Али предстал в образе Блэйда
Kinonews.ru вчера в 05:10
Авто
Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник
Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании.
SpeedMe 02:24
Общество
Глава ФРС: экономика США может восстановиться к концу 2021 года
Вашингтон, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Полное восстановление экономики Соединенных Штатов от последствий пандемии COVID-19 может затянуться до конца 2021 года.
REGNUM вчера в 14:49
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП
Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.
ТАСС 12:13
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
Общество
Александр Беглов: «Заболеваемость в городе на убыль не идет»
Губернатор Петербурга Александр Беглов в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России» рассказал, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается.
Петербургский дневник 12:27
Общество
Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК
Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании.
BFM.ru 12:48
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
RT на русском 10:27
Политика
Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку
«Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
REGNUM 08:39
Технологии
Операция Steel Wave в Rainbow Six Siege и что сейчас о ней известно
В официальном твиттере Rainbow Six Siege был тизер новой операции, которая получила название Steel Wave.
CyberSport.ru 16 мая в 13:02
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44