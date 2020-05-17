с чего всё началось

В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил бывших акционеров ЮКОСа в правах на эти деньги. И теперь они добиваются ареста российских активов по всему миру. В январе Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса.

Общество Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 18

Происшествия На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Технологии СДЭК опровергла кражу данных 9 миллионов пользователей Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security рассказал о том, что базу данных клиентов СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.

Общество В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт Разрешение на прогулки по два человека и занятия спортом на улицах при соблюдении дистанции 5 м было опубликовано 12 мая. 126

Космос Грязевые потоки на Марсе оказались похожи на земные потоки лавы Грязевые потоки на Марсе ведут себя аналогично некоторым потокам лавы на Земле, сообщается в статье в Nature Geoscience.

Киберспорт Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty. 1

Происшествия СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности. 880

Наука Во время сновидений мозг отключает информацию из внешнего мира Чтобы изучить, как мозг во время сновидения взаимодействует с внешними звуками, ученые из Лаборатории когнитивных и психолингвистических исследований (Франция) и Университета Монаш (Австралия) заставили спящих добровольцев слушать рассказы на французском языке, смешанные с бессмысленным языком.

Авто Седан Aurus Senat превратится в хардкорный внедорожник Тюнеры из ателье Larte Design готовят новый проект на базе седана Aurus Senat, сообщает журнал «Автоброкер» со ссылкой источник, знакомый с планами компании. 115

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Санкт-Петербурга, где автомобиль такси после аварии выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми. 369

Происшествия Найден мертвым посол Китая в Израиле Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24". 120

Общество Сын писателя Солженицына возглавил СУЭК Сын писателя Александра Солженицына — Степан возглавил СУЭК. Об этом РБК рассказал источник, близкий к компании. 210

Политика Путин поручил МЧС начать в Дагестане масштабную санитарную обработку «Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей», — сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. 141

Технологии Операция Steel Wave в Rainbow Six Siege и что сейчас о ней известно В официальном твиттере Rainbow Six Siege был тизер новой операции, которая получила название Steel Wave.