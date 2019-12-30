Политика
Российская газетаБывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут". Об этом рассказали двое бывших членов этого подразделения Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия-24".
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Освобожденные сотрудники «Беркута» сообщили подробности расстрела их коллег на «майдане»
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:27
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Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
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В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения
Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
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Врачи рассказали, что будет, если резко отказаться от алкоголя
Как пояснила главный врач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмила Мальмейстер, если человек легко может обходиться без спиртного два дня в неделю, то алкогольной зависимости у него нет.
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Кроме культурного наследия от Волчек осталось и вполне материальное наследство, которое оценивается приблизительно в 50 млн рублей.
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Компания Suzuki выводит на рынок новый кроссовер Suzuki XL7.
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Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
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Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин рассказал в Instagram о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)
Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
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Причиной авиакатастрофы в Казахстане могли стать воздушные потоки
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Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях
Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
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Компания Xiaomi имеет в своем ассортименте три модели телевизоров с экранами диагональю 75 дюймов: Xiaomi Mi TV 5, Mi TV 4 и Mi TV 4S.