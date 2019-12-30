Политика
Российская газетаБывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут". Об этом рассказали двое бывших членов этого подразделения Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия-24".
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Освобожденные сотрудники «Беркута» сообщили подробности расстрела их коллег на «майдане»
БИЗНЕС Onlineвчера в 13:27
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство
В России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в пресс-центре "Парламентской газеты".
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Своим мнением бывший ведущий Джеймс Мэй Top Gear поделился в интервью на ютуб-канале Joe.
Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
Власти Уханя в китайской провинции Хубэй сообщили, что в городе непрерывно выявляют случаи заболевания пневмонией неизвестного происхождения.
Шоу-бизнес
Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой
Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Халк не перейдет в «Эспаньол»
Нападающий "Шанхай Шанган" Халк не перейдет в "Эспаньол", сообщает Marca. Об этом проинформировал директор "Эспаньола" Руфете.
Общество
Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году
Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел.
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Кино
Atomic Tickets назвала ожидаемые фильмы 2020 года
Общество
Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии
Бывший глава автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию, и заявил, что спасался от политического преследования.
Общество
Глава Уругвая объявил ЧС в стране из-за растущего числа убийств женщин
Президент Уругвая Табаре Васкес объявил чрезвычайную ситуацию в стране из-за растущего числа убийств женщин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации главы государства.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Общество
В Латвии предложили ввести оплату за разговоры на русском
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии, писательница и журналистка Эва Мартужа предложила сделать общение на русском языке платным.
Армия и оружие
США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии
Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что американские военные нанесли «оборонительные» удары по пяти объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии.
Наука
Яркие перья сделали младших птенцов лысухи любимчиками у родителей
Американские ученые нашли объяснение тому, почему птенцы американской лысухи бывают разного цвета: от бледного до ярко-красного.
Происшествия
При взрыве на АЗС в Челябинской области пострадал человек
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн мирового соглашения по транзиту газа через Украину.
Хоккей
Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин приглашен на Матч всех звезд НХЛ. Россиянин впервые примет участие в этом мероприятии.
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве
Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
Спорт
Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Политика
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа
Байден отметил, что если ему выдадут повестку о явке в Сенат для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, он ее проигнорирует.
Политика
Владимир Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий
Запрет на создание унитарных предприятий не коснётся организаций в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, передаёт ТАСС.
Общество
Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа
Экономика
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей
В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
Эксперты назвали способы попасть в бизнес-класс в самолете
Специалисты рассказали, как увеличить свои шансы попасть в бизнес-класс в самолете с билетом эконома, сообщает The Express.
Общество
Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая
Россельхознадзор сообщил о временной приостановке импорта цитрусовых культур из Китая.
Хоккей
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на МЧМ
Сборная России по хоккею лишилась шансов на первое и второе места в группе на молодежном чемпионате мира, сообщает Sport24.
Авто
В Турции разработали собственный автомобиль
Реджеп Тайип Эрдоган лично презентовал журналистам прототип первого автомобиля, разработанного в Турции.