Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут". Об этом рассказали двое бывших членов этого подразделения Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия-24".

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

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