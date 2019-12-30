Политика
Российская газетаБывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут". Об этом рассказали двое бывших членов этого подразделения Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия-24".
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с чего всё началось
Бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, обвиняемые по делу о Евромайдане и входящие в число пленных, которыми Украина обменялась с Донбассом 29 декабря, рассказали в эфире канала «Россия 24» о начале обстрела беркутовцев на площади Независимости в Киеве (майдан Незалежности) в 2014 году.РБКвчера в 22:21
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