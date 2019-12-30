Политика

Российская газетаРоссийская газетаБывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут". Об этом рассказали двое бывших членов этого подразделения Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу "Россия-24".
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Бывшие бойцы спецполка «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин, обвиняемые по делу о Евромайдане и входящие в число пленных, которыми Украина обменялась с Донбассом 29 декабря, рассказали
 в эфире канала «Россия 24» о начале обстрела беркутовцев на площади Независимости в Киеве (майдан Незалежности) в 2014 году.
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БИЗНЕС Onlineвчера в 13:27

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В Донбассе рассказали о госпитализации обвиненных в расстрелах на Майдане спецназовцев

Росбалтвчера в 09:50
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Общество

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Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

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Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Кузбассе

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Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
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Политика

В мировое соглашение «Газпрома» не вошли поставки газа на Украину

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РБК вчера в 21:34
Политика

20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке

Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Газета.Ru 02:27
Здоровье

Осипов в костюме Деда Мороза поздравил онкобольных детей в Чите

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7Дней.ру 03:00
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Политика

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Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что энергосистема страны перестанет быть российско-белорусской частью и станет европейской.
Газета.Ru 01:18
Армия и оружие

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После успешных заводских испытаний, четыре опытных образца "Коалиция-СВ" будут переданы в воинскую часть, сообщили в АО "Уралтрансмаш" (является частью НПК "Уралвагонзавод").
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Суд вынес приговор студенту, облившему кислотой девушек на Ставрополье

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Спорт

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском вчера в 09:31
Общество

Скандал перед Рождеством: ярославскому священнику запретили служить

Официальный представить Ярославской епархии все же прояснил отдельные детали вынесенного церковным судом решения: - Данное запрещение в священнослужении связано с не должным осуществлением о. Александром его прямых обязанностей как священника и настоятеля приходской общины.
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Экономика

С нового года за быстрые переводы многие банки начнут брать комиссию

С 1 января 2020 года Банк России начнет взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием

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РИА Новости вчера в 21:22
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Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

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Общество

Ожидавший суда в Японии экс-глава Nissan уехал в Ливан

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Владимир Сипягин проверит скандальную больницу в Струнино

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