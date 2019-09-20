Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Спартак» уволит Кононова в ближайшие часы

Уфа — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Нефтяник»
Николай Рассказов
13′
16′
Самуэль Жиго
Оливье Тилль
26′
33′
Аяз Гулиев
58′
Аяз Гулиев
Алекс Крал
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
65′
69′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
72′
Андре Шюррле
Джемал Табидзе
74′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
78′
79′
Гус Тил
Данила Емельянов
Артем Голубев
80′
81′
Андре Шюррле
Лоренсо Мельгарехо
86′
Илья Кутепов
Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол. Напомним, что у 53-летнего специалиста в активе один трофей - победа в украинской Первой лиге.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Париматч: «Спартак» уволит Олега Кононова до начала матча с ФК «КАМАЗ»

Sports.ruвчера в 13:21

Кононов пообещал, что «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает

Sport.ruвчера в 13:14

Кононова попросили по-мужски уйти в отставку: ответ главного тренера «Спартака»

Евро-футбол.рувчера в 13:48

Олег Кононов: «Ждать от молодой команды сиюминутного результата в такой ситуации неправильно»

Sportbox.RUвчера в 14:31

«Не будет побед — не будет и меня». Возможно, последняя пресс-конференция Кононова в «Спартаке»

Sport24.ruвчера в 13:25

Юрий Гаврилов: «Уволить Кононова? Может, дело вовсе и не в нем?»

Спорт-Экспрессвчера в 14:45

Кононов: ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше

Чемпионатвчера в 17:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:59, Вашингтон
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа

«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Политика

МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Технологии

У вологодских школьников появятся компьютеры «Эльбрус»

Разработчик согласился обеспечить оборудованием класс на 30 мест в новом вологодском технопарке для детей «Кванториум».
Экономика сегодня вчера в 09:25
Политика

США ввели санкции против Нацбанка Ирана

Несмотря на отсутствие доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп поручил существенно ужесточить санкции против Тегерана.
Телеканал 360° вчера в 12:36
Политика

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского 25 сентября

Коммерсантъ вчера в 15:20
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия

Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями

Lenta.ru вчера в 16:10
Политика

Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.
BFM.ru вчера в 09:54
Единоборства

Россиянин Ковалев поддержал украинца Усика

Газета.Ru 02:42
Происшествия

Экс-участник «Дома-2» устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии

РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 18 сентября в 14:50
Шоу-бизнес

Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»

Вечерний курьер 01:47
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали

Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Авто

Россияне стали реже ездить на машинах из-за дорогого топлива

Специалисты ВЦИОМ провели опрос общественного мнения и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
Капитал страны 19 сентября в 04:21
Армия и оружие

Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене

Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
Красная весна 19 сентября в 23:04
Кино

Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов

Экспресс газета вчера в 10:38
Экономика

Медведев назвал размер МРОТ и маткапитала на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда в 2020 году вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей.
Вести.Ru 19 сентября в 04:55
Происшествия

Концерт «Руки вверх» в Брянске продолжился на улице

БрянскToday вчера в 15:56
Гаджеты

В России стартовали продажи iPhone 11

Газета.Ru вчера в 12:52
Авто

Внедорожный гиперкар Lamborghini Gallardo выставили на продажу

Компания Classic Youngtimers Consultancy выставила в продажу уникальную версию популярного суперкара Lamborghini Gallardo.
Rusargument вчера в 02:08
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Футбол

Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

ProstoProSport 01:18
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Гаджеты

Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A

Новая модификация относится к серии Mi TV 4A и при 70-дюймах у телевизора разрешение 3840х2160 пикселей (4К).
Astera 19 сентября в 05:19
Общество

В Москве и области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

В Азовском море пропал катер с тремя людьми

Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное