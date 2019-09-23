Футбол

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиБывшие футболисты сборной России хотят взыскать с МВД 260 млн рублей

Всего спортсмены собираются взыскать с министерства около 260 миллионов рублей. В 2015 году в хищении средств обвинили главу правления банка «Замоскворецкий» Илью Бударина, топ-менеджера Ирину Павлову и её брата Яниса Павлова.
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