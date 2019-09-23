Происшествия
Pravda.RuБывшие футболисты сборной России объединят иски к МВД
Бывшие футболисты сборной России планируют объединить иски к МВД. В общей сложности претензии спортсменов к министерству составляют 260 млн рублей. Игроки утверждают, что сотрудники МВД специально затягивали процесс следствия по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", сообщает "РИА Новости".
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Культура
Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов.
ТАСС 12:07
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Транспорт
Главгосэкспертиза одобрила проект развязки ЗСД с Витебским проспектом
Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проектно-сметной документации на подготовительный этап строительства транспортной развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом в Петербурге.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:49
Политика
Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине
Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.
РЕН ТВ 14:52
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Экономика
АКРА присвоило России рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Стране присвоен долгосрочный кредитный рейтинг на уровне ААА (максимальный уровень кредитоспособности) со стабильным прогнозом в иностранной и национальной валютах.
Реальное время 09:28
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Общество
Моника Беллуччи вышла в свет в прозрачном нижнем белье
54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
Lenta.ru 06:44
Хоккей
СКА по буллитам уступил ЦСКА в армейском дерби
В понедельник, 23 сентября, в Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встретились СКА и московский ЦСКА.
Петербургский дневник 15:46
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Киберспорт
DkPhobos: «Я не имел в виду, что игра была подставная»
Ранее Имбач пояснил свои действия в игре против United ссорой в команде. DKPhobos обвинил участника Reshuffle Madness в сливе матча.
Cyber.sports.ru 15:56
Единоборства
Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира
Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе, который завершился в столице Казахстана Нур-Султане.
Молодежь Дагестана вчера в 11:15
Кино
Трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож» появился в Сети
Картина «Сторож» режиссера Юрия Быкова выйдет в прокат в кинотеатры и на платформе «Кинопоиск HD» 24 октября.
iReactor 13:58
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
Ранее «А-Проперти», подконтрольная основателю оператора Yota, стала мажоритарным акционером Якутской топливно-энергетической компании.
РБК 16:27
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ 04:59
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Происшествия
На станции «Александра Невского» поезд обезглавил пассажира
Люди пишут, что поезд остановился на оранжевой ветке петербургского метро на станции «Александра Невского».
Gazeta.SPb 16:10
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note вчера в 22:05
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Спорт
В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01