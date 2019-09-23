Происшествия

Pravda.RuPravda.RuБывшие футболисты сборной России объединят иски к МВД

Бывшие футболисты сборной России планируют объединить иски к МВД. В общей сложности претензии спортсменов к министерству составляют 260 млн рублей. Игроки утверждают, что сотрудники МВД специально затягивали процесс следствия по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", сообщает "РИА Новости".
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Экс-футболисты сборной России потребуют сотни миллионов от МВД

Московский Комсомолец06:57

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Экс-игроки сборной России намерены объединить иски к МВД на 260 млн руб

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