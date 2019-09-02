Происшествия

Газета.RuГазета.RuГлавный тренер «Динамо» Хохлов подал иск к МВД на 28 млн рублей

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов вместе с тремя экс-футболистами сборной России, пострадавшими при банкротстве банка "Замоскворецкий", подали иск к МВД РФ в Замоскворецкий суд столицы.
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с чего всё началось

МВД досталось от милицейского клуба

Дмитрий Хохлов направил свой иск к МВД в Замоскворецкий райсуд. Главный тренер ФК «Динамо» требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 млн руб. в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, разбирающихся в обстоятельствах хищений средств вкладчиков банка «Замоскворецкий».
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:21, Вашингтон
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