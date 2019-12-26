Происшествия
РБКБывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы. Об этом сообщают «Новости Уфы» и ГТРК «Башкортостан».
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