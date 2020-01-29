Происшествия
Газета.RuПять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным агентства, задержанных доставили на допрос в Следственный комитет России.
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В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.
с чего всё началось
29 января официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что, по версии следствия, бывшие полицейские сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности для незаконного привлечения Ивана Голунова к уголовной ответственности.Коммерсантъ13:09
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