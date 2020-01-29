с чего всё началось

В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По данным агентства, задержанных доставили на допрос в Следственный комитет России.

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Общество СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Политика США расширили санкции против России Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.

Политика Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Музыка Дмитрий Маликов празднует 50-летие 29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Политика Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар "Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.

Общество ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Космос «Ангару» предложили уничтожить на испытаниях Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".

Культура Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени» Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Политика Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.