Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБывшие полицейские задержаны по делу Голунова

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
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Светлана Петренко
В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.
— Светлана ПетренкоRambler News Service 02:33
с чего всё началось
В июне 2019 года полицейские подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, чтобы незаконно привлечь его к ответственности, сообщила
 официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.
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