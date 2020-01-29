с чего всё началось

В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.

Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

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Политика Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Экономика Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.

Общество Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Энергетика На Украине почти закончился собственный газ На Украине почти закончились запасы собственных месторождений газа, написала на своей странице в Facebook дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укргазодобыча».

Религия Храм не смог вместить всех пришедших проститься с протоиереем Чаплиным Московский храм Федора Студита у Никитских ворот, где в среду отпевают известного священнослужителя Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, не смог вместить всех желающих проститься с настоятелем, передает корреспондент РИА Новости.

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Общество РЖД прогнозируют снижение грузоперевозок из Китая на фоне коронавируса Грузоперевозки РЖД из Китая могут снизиться в феврале на фоне продления из-за вспышки коронавируса новогодних праздников в стране и простоев производств, сообщил журналистам замгендиректора РЖД Алексей Шило.

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

Политика Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель» Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.