Происшествия
Газета.RuПятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что информация об уголовном деле засекречена, так как содержит данные об организации деятельности силовиков. Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
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В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В настоящее время они допрашиваются следователями.
с чего всё началось
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.ТАСС02:31
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