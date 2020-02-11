Политика

Sputnik УзбекистанSputnik УзбекистанБывшие президенты России получат пожизненный статус сенаторов

Стать пожизненными сенаторами президенты смогут после окончания своих полномочий или в случае их досрочного прекращения. При этом у экс-президентов есть право отказаться от статуса сенаторов. Также предлагается изменить норму Конституции, которая позволяет главе государства назначать членов Совфеда.
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с чего всё началось

Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции. При этом за ними сохраняется право отказаться от этих полномочий, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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