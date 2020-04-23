Общество
РБКБывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить64
с чего всё началось
Бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны. Текст заявления находится в распоряжении РИА Новости.РИА Новости00:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Бывшие узники концлагерей призвали СК разобраться с действиями финских оккупантов
Московский Комсомолец00:35
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество
МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии
Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Автоспорт
Ferrari пригрозила уходом из Формулы 1
Команда Ferrari категорически против и теперь даже пригрозила уходом из чемпионата.
Autosport.com.ru 02:34
Шоу-бизнес
Разоблаченный в шоу «Маска» Топалов рассказал, как скрывался от жены
Члены жюри угадали, что в костюме обаятельного медведя был Влад Топалов.
ФАН вчера в 11:29
Общество
Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве
Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
RT на русском 05:51
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Госпитализированная Бабкина может говорить и уже звонила сыну
Представитель певицы опроверг недавнюю новость Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в начале апреля была госпитализирована с двусторонней пневмонией.
WomanHit.ru вчера в 11:23
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Хоккей
Двукратный чемпион ОИ Мальцев находится в искусственной коме
Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Владимир Крикунов рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в состоянии искусственной комы.
RT на русском 03:21
Общество
Китайский Харбин закрыли на въезд из-за коронавируса
Город стал центром второй волны распространения инфекции в Китае. Китайский Харбин закрыли на въезд после роста заболевших коронавирусом.
Телепорт вчера в 21:50
Биатлон
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Политика
Украина категорически отказалась закреплять особый статус Донбасса
Украинская сторона в очередной раз категорически отрицала возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей говорится в сообщении чиновников В администрации президента Владимира Зеленского заметили, что делегация страны намерена создать рабочую группу с участием представителей пограничных и таможенных служб РФ и Украины, а также с посредниками ОБСЕ.
Piter.tv 02:34
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
Меркель призвала настраиваться на «долгий» период пандемии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости готовиться к длительному периоду пандемии коронавируса.
Интерфакс 05:44
Общество
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая
В Крыму расширен список предприятий, которые с 1 мая 2020 года продолжат работать во время режима всеобщей изоляции.
Российская газета 03:51
Кино
Опубликован постер фильма «Оторви и выбрось» от автора «Папа, сдохни»
В интернете появился постер нового фильма автора «Папа, сдохни» Кирилла Соколова «Оторви и выбрось».
Культуромания 04:25
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
Происшествия
В Брянской области скончался второй пациент с коронавирусом
Брянск, 23 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Второй случай смерти пациента с коронавирусной инфекции зарегистрирован в Брянской области.
REGNUM 04:55
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс 02:59
Шоу-бизнес
Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»
Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
РИА Новости 02:37
Киберспорт
Обновление для Dead Cells добавило в игру 6 новых противников
Игромания.ру 05:21
Интернет
«Яндекс» разработал платформу для смарт-телевизоров
Компания "Яндекс" создала мультимедийную платформу для "умных" телевизоров, которая позволяет просматривать линейные телеканалы, видеоблоги, фильмы и видео из интернета.
Экономика сегодня 05:47
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Здоровье
Спрогнозировано окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире продлится до тех пор, пока большая часть человечества не будет инфицирована, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок.
Live24 вчера в 12:20
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 21 апреля в 06:14
Общество
В Калужской области 415 человек лечатся от коронавируса
По состоянию на 10:00 23 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 437, вечером 22 апреля таковых было 383.На данный момент выздоровели 14 человек, в списках умерших значатся 8 человек.
Pressa40 04:05
Финансы
Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
В марте вклады физических лиц в российских банках сократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10