Бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны. Текст заявления находится в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

В адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было направлено письмо от нескольких бывших узников концлагерей в Петрозаводске с просьбой расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, пишет РИА Новости.

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