Общество
ИнфоросБывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
В адрес председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина было направлено письмо от нескольких бывших узников концлагерей в Петрозаводске с просьбой расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, пишет РИА Новости.
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Бывшие узники финских концлагерей в Карелии обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны. Текст заявления находится в распоряжении РИА Новости.РИА Новости00:05
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Бывшие узники концлагерей призвали СК разобраться с действиями финских оккупантов
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