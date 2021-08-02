Спрос на силовые установки электромобилей будет способствовать появлению новых игроков рынка

Источник изображения: Marelli Как поясняет Nikkei Asian Review, сейчас четыре крупных производителя аккумуляторов контролируют 75 % рынка тяговых батарей, причём на долю китайской CATL приходится почти 30 % мирового рынка, хотя ещё несколько лет назад компания была региональным игроком, мало известным за пределами Китая.