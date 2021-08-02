Будьте в Плюсе

Бывший ЦБК может стать курортом за 60 млрд рублей

Однако проект может занять больше времени из-за необходимости устранить последствия для Байкала деятельности комбината.
Коммерсантъ
Пока потенциальные инвесторы, параметры и источники финансирования не определены, а объем инвестиций может оказаться значительно выше указанной цифры, сообщили газете в ВЭБ.РФ.
РБК
Два источника газеты на рынке недвижимости сообщили, что одними из претендентов на участие в проекте могут стать структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски.
РБК
В госкорпорации отметили, что рекреационная зона — часть мастер-плана Байкальска, разрабатываемого ВЭБ.РФ совместно с властями Иркутской области и города по поручению президента страны.
РБК

С чего всё началось

Бывший ЦБК может стать курортом за 60 млрд рублей

ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определился с проектом застройки этой территории. Там может появиться более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую нужно вложить не менее 60 млрд руб.
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