ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определился с проектом застройки этой территории. Там может появиться более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, в которую нужно вложить не менее 60 млрд руб.
Заслуженный артист России Анатолий Рудаков, который сыграл в фильмах «Шерлок Холмс» (2013) и «Окно в Париж», умер на 72-м году жизни, сообщил РБК исполнительный директор Союза кинематографистов в Санкт-Петербурге Александр Вигенович.
Источник изображения: Marelli Как поясняет Nikkei Asian Review, сейчас четыре крупных производителя аккумуляторов контролируют 75 % рынка тяговых батарей, причём на долю китайской CATL приходится почти 30 % мирового рынка, хотя ещё несколько лет назад компания была региональным игроком, мало известным за пределами Китая.