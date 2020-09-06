Врач-флеболог перечислил полезные для вен и сосудов человека десерты

Сайт «EVO-RUS.COM» информирует, что, по словам Дениса Ибрагимова, в нынешнее время болезни вен и сосудов все чаще и чаще возникают именно у россиян молодого поколения.