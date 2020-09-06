Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в своих мемуарах написал, что американский лидер восхищается тем, как Владимир Путин управляет Россией.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Экс-адвокат Трампа рассказал об отношении президента США к Путину

Телеканал 360°22:50
РБК

Экс-адвокат Трампа заявил о восхищении президента США управлением Путина

РБК22:49
ТАСС

Экс-юрист Трампа утверждает, что президенту США нравится стиль управления Путина

ТАСС21:35
Московский Комсомолец

Экс-адвокат Трампа: президенту США нравится, как Путин управляет Россией

Московский Комсомолец22:12
Известия

Бывший адвокат Трампа объяснил его восхищение Путиным

Известия22:07
РИА Новости

Коэн утверждает, что Трампу нравится, как Путин управляет Россией

РИА Новости21:39
Lenta.ru

В США раскрыли отношение Трампа к Путину

Lenta.ru22:13

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Южнокорейская Samsung продолжает расширять свой фармацевтический бизнес, инвестируя около $2 млрд в строительство завода по производству лекарств, который должен стать крупнейшим такого рода объектом в мире после завершения работ в 2022 году.
Интерфакс4 сентября в 10:31
1

Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
45

В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 64 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com4 сентября в 01:38
1K

Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 6 сентября 2020 года

Напомним, блогера и оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа 2020 года: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Комсомольская правда17:20
16