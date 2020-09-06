Южнокорейская Samsung продолжает расширять свой фармацевтический бизнес, инвестируя около $2 млрд в строительство завода по производству лекарств, который должен стать крупнейшим такого рода объектом в мире после завершения работ в 2022 году.
За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 64 пациентов, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Напомним, блогера и оппозиционера Алексея Навального госпитализировали в реанимацию в бессознательном состоянии из аэропорта Омска утром 20 августа 2020 года: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.