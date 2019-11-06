Политика
RT на русскомБывший американский дипломат призвал США признать Крым российским
Соединённым Штатам следует признать Крым российским регионом для улучшения отношений между двумя странами. Такое мнение выразили экс-сотрудник Госдепа США Деннис Ортблад и бывший партнёр PricewaterhouseCoopers Кришен Мета.
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с чего всё началось
Нам было ясно, что народ Крыма не отказался от своей гордости за свою традиционную российскую идентичность, чтобы принять возвращение на Украину, — сказал он в интервью National Interest.Life.ruвчера в 20:05
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Общество
Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира
Основатель компании Місrоsоfт Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.
Рамблер 05:31
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Наука
Мозг узнает знакомую музыку за 100-300 миллисекунд
Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона (UCL), человеческий мозг может распознать знакомую мелодию в течение 100-300 миллисекунд, что подчеркивает глубокое запоминание любимых мелодий в нашей памяти.
МКБ-11 вчера в 07:43
Футбол
Венгер выразил готовность возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, готов ли он стать новым наставником мюнхенской «Баварии».
RT на русском 06:29
Авто
Skoda продемонстрировала доступный купе-кроссовер Kamiq GT
Следует упомянуть, то европейскую вариацию Skoda Kamiq GT стали выпускать еще этим летом.
CarsWeek.ru 04 ноября в 05:41
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM вчера в 01:45
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).
РБК 03:58
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Политика
Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.
РИА Новости 03:01
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
ФедералПресс вчера в 01:35
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Sony Xperia 5
ITZine.ru 05:55
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Общество
КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции
Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Происшествия
Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали
Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Энергетика
«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Шоу-бизнес
Катрин Денев госпитализирована в Париже
Символ французского кинематографа, знаменитая актриса Катрин Денев госпитализирована.
Аргументы недели 05:24
Политика
Медведев уволил из правительства РФ куратора мусорной реформы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.
REGNUM 03:52
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Политика
Трамп и Джонсон обсудили торговлю после Brexit
Торговые отношения после выхода Великобритании из Евросоюза обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре, 6 ноября сообщается на сайте Белого дома.
REGNUM вчера в 19:13
Общество
Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве
Суд отклонил иск москвички Алены Поповой к столичным властям, в котором она просила признать незаконным использование системы распознавания лиц в Москве, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 05:42
Автоспорт
Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года
В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26