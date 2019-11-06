с чего всё началось

Соединённым Штатам следует признать Крым российским регионом для улучшения отношений между двумя странами. Такое мнение выразили экс-сотрудник Госдепа США Деннис Ортблад и бывший партнёр PricewaterhouseCoopers Кришен Мета.

Общество Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира Основатель компании Місrоsоfт Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Наука Мозг узнает знакомую музыку за 100-300 миллисекунд Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона (UCL), человеческий мозг может распознать знакомую мелодию в течение 100-300 миллисекунд, что подчеркивает глубокое запоминание любимых мелодий в нашей памяти.

Футбол Венгер выразил готовность возглавить «Баварию» Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос, готов ли он стать новым наставником мюнхенской «Баварии».

Авто Skoda продемонстрировала доступный купе-кроссовер Kamiq GT Следует упомянуть, то европейскую вариацию Skoda Kamiq GT стали выпускать еще этим летом.

Экономика Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей Больше всего получают на Чукотке (99 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (97,5 тыс. руб.) и Москве (97,2 тыс. руб.).

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Политика Россия отказалась сотрудничать с США по вопросу сирийской нефти Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, сказал замглавы МИД Сергей Вершинин.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Политика В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

Шоу-бизнес Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.

Общество КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.

Происшествия Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.

Экономика ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Общество МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.

Энергетика «Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".

Шоу-бизнес Катрин Денев госпитализирована в Париже Символ французского кинематографа, знаменитая актриса Катрин Денев госпитализирована.

Политика Медведев уволил из правительства РФ куратора мусорной реформы Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова.

Происшествия Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".

Политика Трамп и Джонсон обсудили торговлю после Brexit Торговые отношения после выхода Великобритании из Евросоюза обсудили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре, 6 ноября сообщается на сайте Белого дома.

Общество Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве Суд отклонил иск москвички Алены Поповой к столичным властям, в котором она просила признать незаконным использование системы распознавания лиц в Москве, сообщает «Интерфакс».

Автоспорт Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.