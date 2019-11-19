Футбол

Газета.RuГазета.RuБывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол". Стипиди заявил, что футбол в России находится на низком уровне.
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Селекционер Стипиди: «Ставить Гилерме за сборную – не уважать свой народ и страну»

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