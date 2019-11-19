Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол". Стипиди заявил, что футбол в России находится на низком уровне.

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Энергетика Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому» Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.

Космос Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие На коломенском предприятии отметили День ракетных войск и артиллерии Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, 18 ноября, заместитель главы администрации Коломенского городского округа Людмила Мордовская и депутат Московской областной думы Алексей Мазуров побывали в Конструкторском бюро машиностроения и поздравили сотрудников.

Политика Германия напомнила об обещаниях Путина по транзиту газа через Украину Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее «очень важная тема», отметил он.

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Политика Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.