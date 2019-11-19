Футбол
Газета.RuБывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол". Стипиди заявил, что футбол в России находится на низком уровне.
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Происшествия
В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка
Происшествия
Михаил Боярский отрицает свое участие в смертельной аварии
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Шоу-бизнес
Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей
Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Здоровье
Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей
Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Экономика
Эксперты отметили снижение цен на гречку в РФ после их роста
В предыдущие годы урожай гречихи в РФ превышал 1 млн тонн, что привело к резкому снижению цен на нее и на гречневую крупу.
Армия и оружие
На коломенском предприятии отметили День ракетных войск и артиллерии
Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, 18 ноября, заместитель главы администрации Коломенского городского округа Людмила Мордовская и депутат Московской областной думы Алексей Мазуров побывали в Конструкторском бюро машиностроения и поздравили сотрудников.
Футбол
В Госдуме раскритиковали российских футболистов
Российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям.
Здоровье
Сыпь на руках бразильянки оказалась симптомом рака легких
Врачи определили, что проблемы с кожей оказались симптомом рака.
Шоу-бизнес
С небоскреба прыгнул Никита Пресняков вместе с супругой
Актер и музыкант Никита Пресняков любит экстремальный отдых.
Политика
Германия напомнила об обещаниях Путина по транзиту газа через Украину
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту России Владимиру Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину в будущем для нее «очень важная тема», отметил он.
Общество
В доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии приняли решение разместить отделение полиции в доме, где родился лидер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Экономика
В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплат бюджетников на уровне двукратного размера МРОТ в их регионе.
Кино
Андрей Кончаловский: Сложно и дурак может. Я пытался сделать просто
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Политика
В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине
В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Кино
Сериал по «Властелину Колец» продлен на второй сезон
Компания Amazon заказала второй сезон сериала "Властелин Колец" задолго до выхода первого.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Наука
Как создают электрические самолеты: авиация будущего
Первые тестовые модели полностью электрических самолетов уже совершили успешные вылеты.
Футбол
Сборная России завершит отбор на Евро-2020 матчем в Сан-Марино
19 ноября в Сан-Марино состоится последний матч сборной России в квалификации на Чемпионат Европы по футболу 2020 года.
Шоу-бизнес
Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун
Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Экономика
Япония продолжает избавляться от облигаций госдолга США
Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Футбол
Влашич получил травму в товарищеском матче с Грузией
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич получил повреждение в товарищеском матче с Грузией (2:1). Хавбек покинул поле на 65-й минуте встречи, не сумев продолжить игру из-за травмы левого голеностопа.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.