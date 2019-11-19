Футбол

Газета.RuГазета.RuБывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол". Стипиди заявил, что футбол в России находится на низком уровне.
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Селекционер Стипиди: «Ставить Гилерме за сборную – не уважать свой народ и страну»

Евро-футбол.ру01:27

Павел Стипиди: Ставить Гилерме за сборную – не уважать свой народ и страну

Советский спорт02:53

Экс-арбитр ФИФА: «Ставить Гилерме за сборную — не уважать свой народ и страну»

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Экс-арбитр ФИФА: Ставить Гилерме за сборную — не уважать свой народ и страну

Нева Спорт04:40

Бывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме

Газета.Ru08:17

Экс-арбитр ФИФА: Cтавить Гильерме за сборную – не уважать народ и страну

МК-Спорт07:50
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
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Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

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