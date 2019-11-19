Футбол
Газета.RuБывший арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу и Гильерме
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) и селекционер Павел Стипиди высказался о вратаре сборной России Маринато Гильерме и капитане команды Артеме Дзюбе, информирует "Евро-Футбол". Стипиди заявил, что футбол в России находится на низком уровне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Политика
Премьер Эстонии назвал НАТО гарантом безопасности стран Балтии
Премьер напомнил, что с 2014 года союзники по НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с авиабазы "Эмари" под Таллином, а с 2017 года в республике дислоцирован международный батальон НАТО под руководством Британии.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Футбол
«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.
Фигурное катание
Фанаты с фаерами и цветами подкараулили Медведеву в день её рождения
Поклонники ожидали фигуристку с фаерами, цветами и подарками. Когда Медведева появилась, они начали петь "С днём рождения".
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Экономика
Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года
Индекс промышленного оптимизма, который рассчитывает Институт экономической политики им. Гайдара, в ноябре продолжил снижение, достигнув наихудшего значения с февраля 2016 года.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Ситуация на севере Сирии может обостриться, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу - ранее глава турецкого МИДа призвал вернуться к боевым действиям в соседнем государстве.
Хоккей
КХЛ. «Торпедо» выиграло у минского «Динамо»
"Торпедо" принимало минское "Динамо" и одержало победу 3:2. Михаил Варнаков вывел автозаводцев вперед уже на третьей минуте матча.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Футбол
Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе
Ранее Карапин рассказал, что у клуба серьезные финансовые проблемы, и футболисты длительное время не получают зарплату.
Футбол
Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в России
Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в России.
Армия и оружие
Столтенберг объяснил, почему военный бюджет НАТО больше российского
"Военный бюджет НАТО больше, поскольку себестоимость Вооруженных сил НАТО, удельные расходы и уровень зарплаты значительно выше, речь не идет о том, что они менее эффективны", - заявил он.
Политика
Медведев рассказал о некоторых трудностях по союзу с Белоруссией
Глава российского правительства Дмитрий Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Белоруссии Сергем Румасом заявил о существовании ряда вопросов, касающихся интеграции двух стран, для решения которых потребуются консультации на уровне глав государств.
Музыка
София Ротару возобновляет выступления в России
Примечательно, что музыкальная премия в прошлом году состоялась без участия Софии Ротару из-за введенного экс-президентом Украины Петром Порошенко военного положения в стране.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Шоу-бизнес
Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие
Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
Гаджеты
AMD разрабатывает новую архитектуру для своих процессоров
Пока точные даты релизов неизвестны, но представитель компании заявил, что как только технология появится на рынке, AMD в несколько раз обойдет Intel в плане производительности своих процессоров.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Здоровье
Сыпь на руках бразильянки оказалась симптомом рака легких
Врачи определили, что проблемы с кожей оказались симптомом рака.