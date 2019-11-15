Происшествия
КоммерсантъБывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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с чего всё началось
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн. Борис Мазо был задержан австрийской полицией 7 ноября.Коммерсантъвчера в 18:26
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Петербургские нейрохирурги вылечили малыша от редкого заболевания
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Общество
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Общество
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Происшествия
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В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
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Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Общество
Защитники киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину
22 столичных активиста подали в Тверской суд Москвы коллективный иск об оспаривании бездействия мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя Марата Хуснуллина в связи со сносом киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.
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Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
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Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Кино
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В британском прокате «Джокер» заработал 54,3 миллиона фунтов, он стал четвертым и наиболее кассовым фильмом года и 30-м за всю историю кино.
Политика
Россия и Литва обменялись осужденными за шпионаж
Россия, Литва и Норвегия обменялись лицами, осужденными за шпионаж. Информацию об этом сообщили власти Литвы и Норвегии.
Фигурное катание
Трусова чисто исполнила короткую программу на Гран-при России в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при в России.
Спорт
Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии
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Политика
ФРГ законом защитила «Северный поток-2» от ЕС
Ранее специально для «Газпрома» в Бундестаге был разработан законопроект, в соответствии с которым для «Северного потока-2» делалось исключение, так как в реализации проекта участвуют немецкие компании, а сам газ направляется из России в ФРГ.