Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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с чего всё началось

Россия заявила права на Бориса Мазо

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн. Борис Мазо был задержан австрийской полицией 7 ноября.
Коммерсантъвчера в 18:26

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Бывший чиновник российского Минкульта попросил убежище в Австрии

Lenta.ru05:15

Адвокат: экс-чиновник Минкультуры России попросил убежища в Австрии

RT на русском03:51

Обвиненный в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

РИА Новости03:22

Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Интерфакс03:45

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Коммерсантъ04:00

Экс-чиновник Минкультуры России попросил политическое убежище в Австрии

ТАСС03:45

Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

РБК02:16
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Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
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