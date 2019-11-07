Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

В Австрии задержан бывший чиновник российского Министерства культуры. По словам источника ТАСС, это Борис Мазо, заочно арестованный на родине по «делу реставраторов». Также в Испании задержаны бывшая жена и сын экс-чиновника и испанский адвокат, связанный с ними.
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с чего всё началось
Полиция Испании объявила
 о задержании в Вене (Австрия) бывшего высокопоставленного чиновника Министерства культуры России, а также его бывшей жены и сына, проживавших в испанском курортном регионе Коста-дель-Соль.
РБК08:06

Подробнее о событии

Австрия арестовала экс-чиновника Минкультуры России по запросу Испании

ТАСС09:45

Адвокат опроверг задержание в Австрии экс-чиновника Минкультуры Мазо

РИА Новости08:34

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RT на русском09:20

СМИ сообщили о задержании в Австрии экс-замглавы Минкульта Мазо

Коммерсантъ09:03
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