с чего всё началось

Громкой новостью стало сообщение о задержании в Австрии бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо. Официального заявления на этот счет от наших правоохранительных органов пока нет. Это и понятно, так как Бориса Мазо задержали не наши правоохранители, хотя он и в России находится в розыске.

Общество В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Происшествия Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

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Здоровье Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Культура Александр Толмацкий оценил документальный фильм о Децле Российский продюсер Александр Толмацкий оценил документальный фильм «С закрытыми окнами» журналиста Романа Супера, посвящённый рэперу Децлу.

Авто Volkswagen показал три разновидности Teramont для бездорожья Немецкий автоконцерн Volkswagen показал три спецверсии внедорожника Atlas (он же Teramont) для активного отдыха.

Экономика Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.

Спорт Зеппельт накопал новые «отягчающие обстоятельства» против России О новых «отягчающих обстоятельствах» против России заявил 7 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт в Twitter.

Политика Макрон объявил о «смерти мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что европейские страны больше не могут рассчитывать на США в вопросах защиты стран-участниц блока НАТО.

Политика Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы улучшить свой уровень владения украинским языком.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

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