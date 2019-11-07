Происшествия
Российская газетаБывший чиновник Минкультуры Борис Мазо задержан в Австрии
Громкой новостью стало сообщение о задержании в Австрии бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо. Официального заявления на этот счет от наших правоохранительных органов пока нет. Это и понятно, так как Бориса Мазо задержали не наши правоохранители, хотя он и в России находится в розыске.
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с чего всё началось
Ранее национальная полиция Испании сообщила, что в Вене задержано «бывшее высокое должностное лицо Министерства культуры Российской Федерации», в Испании арестованы его экс-супруга и сын – оба граждане России.Ведомости08:44
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Шоу-бизнес
Снимок Алсу с праздника друзей поднял новую волну слухов
7Дней.ру вчера в 05:00
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США
По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:37
Происшествия
Журналиста «Росбалта» обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов
Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев сообщил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Вести.Ru 16:35
Авто
Mitsubishi показала первый тизер обновленных Mirage и Attrage
Компания Mitsubishi показала тизер своих будущих автоновинок: изображение раскрывает внешность двух рестайлинговых моделей-близнецов – компактного хэтчбека Mirage и седана Attrage.
CarsWeek.ru 04:42
Политика
Макрон назвал сценарии развития России
У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.
РИА Новости 16:53
Армия и оружие
Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160
Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.
ФедералПресс 16:35
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье
В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.
RT на русском 16:11
Экономика
Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн
Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.
Инфорос 09:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели
В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, что его жена «может получить леща»
Российский футболист Дмитрий Тарасов заявил, что его нынешняя жена может «получить леща».
Мойка78 16:12
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.
Известия 16:27
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru 05 ноября в 03:48
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю
Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.
iReactor 17:34
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.
РБК вчера в 22:04
Политика
Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста
В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.
РЕН ТВ 14:54
Футбол
Рэшфорд, Гранеро, Кривелли и Эль-Хаддади претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
За почетное звание поборются Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Эстебан Гранеро («Эспаньол»), Энцо Кривелли («Истанбул ББ») и Мунир Эль-Хаддади («Севилья»).
Спорт-Экспресс 18:26
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Газета.Ru вчера в 14:17
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Футбол
«Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.
Metaratings 02:10
Армия и оружие
NYT: в Ливию прибыли около 200 российских наемников
Около 200 российских наемников, среди которых хорошо обученные снайперы, прибыли в Ливию за последние шесть недель.
Новая газета вчера в 00:40
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Культура
Отец Децла высказался по поводу документального фильма о своём сыне
Отец Децла Александр Толмацкий оценил недавно вышедший документальный фильм о сыне.
Ореанда-Новости 08:19
Общество
Microsoft доказал продуктивность четырехдневной рабочей недели
Компания Microsoft доказала эффективность сокращенной рабочей недели в ходе эксперимента.
Sibnet Новости 05 ноября в 07:04
Общество
На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых
"В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", — говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.
РИА Новости 12:51
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Сборная России проиграла Финляндии в первом матче Кубка Карьяла 2019 года.
Чемпионат 13:59