с чего всё началось

Громкой новостью стало сообщение о задержании в Австрии бывшего чиновника Минкультуры России Бориса Мазо. Официального заявления на этот счет от наших правоохранительных органов пока нет. Это и понятно, так как Бориса Мазо задержали не наши правоохранители, хотя он и в России находится в розыске.

Политика Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США По словам советника бывшего мэра Ховарда Вольфсона, Блумберг может баллотироваться на президентский пост из-за угрозы переизбрания нынешнего президента США Дональда Трампа.

Происшествия Журналиста «Росбалта» обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев сообщил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Авто Mitsubishi показала первый тизер обновленных Mirage и Attrage Компания Mitsubishi показала тизер своих будущих автоновинок: изображение раскрывает внешность двух рестайлинговых моделей-близнецов – компактного хэтчбека Mirage и седана Attrage.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Армия и оружие Американские истребители не смогли догнать российский Ту-160 Американские истребители F-35 весят почти в 10 раз меньше, и предел их скорости составляет 1,93 тысяч км/ч.

Происшествия Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.

Экономика Пакистан вернет России долг советских времен в $93 млн Власти Пакистана приняли решение вернуть России долг в $93,5 млн, ставшие предметом 30-летнего спора между странами.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.

Армия и оружие Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Политика Героя сюжета украинского канала арестовали по доносу журналиста В Луганской области житель города Рубежное неаккуратно рассказал журналисту телеканала ICTV все, что думает о ситуации в современной Украине.

Футбол Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива» Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.

Армия и оружие В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.

Футбол «Манчестер Сити» переквалифицировал Уокера в вратаря В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Сити» (1:1) у англичан случилась проблема с вратарями.

Армия и оружие NYT: в Ливию прибыли около 200 российских наемников Около 200 российских наемников, среди которых хорошо обученные снайперы, прибыли в Ливию за последние шесть недель.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Культура Отец Децла высказался по поводу документального фильма о своём сыне Отец Децла Александр Толмацкий оценил недавно вышедший документальный фильм о сыне.

Общество Microsoft доказал продуктивность четырехдневной рабочей недели Компания Microsoft доказала эффективность сокращенной рабочей недели в ходе эксперимента.

Общество На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых "В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых", — говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.