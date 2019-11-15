Происшествия
КоммерсантъБывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии
Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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с чего всё началось
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн. Борис Мазо был задержан австрийской полицией 7 ноября.Коммерсантъвчера в 18:26
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
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Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
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Общество
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Происшествия
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Общество
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Кино
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Оказалось, что создатели вырезали из фильма сцену встречи погибшего Тони Старка с повзрослевшей дочерью.
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Андрей Малахов сообщил о пропаже актрисы Татьяны Дорониной
Технологии
Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри
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Общество
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Энергетика
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Политика
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Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
УАЗ продолжает патентовать детали своей будущей новинки — глубоко модернизированного внедорожника УАЗ «Патриот», чья премьера состоится в 2020 году.