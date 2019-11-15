Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
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с чего всё началось

Россия заявила права на Бориса Мазо

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн. Борис Мазо был задержан австрийской полицией 7 ноября.
Коммерсантъвчера в 18:26

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Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Коммерсантъ04:00

Обвиненный в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

РИА Новости03:22

Обвиняемый в хищениях экс-чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

РБК02:16

Экс-чиновник Минкультуры России попросил политическое убежище в Австрии

ТАСС03:45

Бывший чиновник Минкультуры РФ попросил в Австрии политическое убежище

Интерфакс03:45

Бывший чиновник российского Минкульта попросил убежище в Австрии

Lenta.ru05:15

Адвокат: экс-чиновник Минкультуры России попросил убежища в Австрии

RT на русском03:51
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