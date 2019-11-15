Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн. Борис Мазо был задержан австрийской полицией 7 ноября.

с чего всё началось

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.

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