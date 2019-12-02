с чего всё началось

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung. По данным издания, Шлегель живет в Мюнхене и работает в компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью.

Происшествия Кот задушил 9-месячного ребенка на Украине В Винницкой области Украины Кот задушил 9-месячного ребенка в коляске, сообщает УНН. По данным полиции, инцидент произошел 30 ноября.

Происшествия Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал.

Политика Турция пожаловалась на отсутствие поддержки от НАТО Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил об отсутствии поддержки Анкары со стороны Североатлантического альянса (НАТО).

Общество Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам Три сильнодействующих препарата вошли в список запрещенных в России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.

Происшествия Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Происшествия ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».

Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Технологии Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10 Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».