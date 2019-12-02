Политика

ТАССТАССSZ: экс-депутат Госдумы Шлегель получил немецкое гражданство

Экс-депутат Госдумы ("Единая Россия"), бывший пресс-секретарь движения "Наши" Роберт Шлегель получил гражданство Германии. Об этом сообщила в понедельник газета Süddeutsche Zeitung.
Читать в источнике
Комментировать374
с чего всё началось
Роберт Шлегель, экс-депутат Госдумы и бывший комиссар молодежного движения «Наши», созданного администрацией президента, весной 2019 года получил немецкое гражданство, сообщает
 Süddeutsche Zeitung.
Медиазона04:16

Подробнее о событии

Бывший депутат и комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель объяснил переезд в Германию

Дождь14:00

Бывший комиссар движения «Наши», экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Эхо Москвы11:02

Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель ответил на вопросы «Ъ» об эмиграции в Германию

Коммерсантъ12:28

Экс-депутат Госдумы Шлегель стал гражданином Германии, сообщили СМИ

РИА Новости06:13

СМИ узнали о получении бывшим комиссаром «Наших» гражданства Германии

РБК05:55

Бывший комиссар «Наших» и депутат Госдумы получил гражданство Германии

Газета.Ru12:41

Sueddeutsche Zeitung: бывший комиссар «Наших» и экс‑депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство

Медиазона04:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
Политика

Законопроект о биологической безопасности внесли в Госдуму

Кроме основ государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности, законопроект определяет меры по защите населения и охране окружающей среды от «опасных биологических факторов», а также «на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков».
News.ru 14:22
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:34
Футбол

Роналду не прилетит на церемонию вручения «Золотого мяча»

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не прилетит на церемонию вручения "Золотого мяча", которая пройдет в Париже 2 декабря, сообщает GFFN.
Газета.Ru 11:26
Политика

Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
Коммерсантъ 14:20
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Газета.Ru 10:52
Общество

Иркутские власти тянут с помощью жителям, пострадавшим от наводнения

Не всем жителям, пострадавшим от наводнения в Иркутской области, оказана помощь.
URA.Ru 14:08
Космос

Вечный шторм Гектор сняли из космоса

Популярная механика вчера в 03:16
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РБК 03:31
Энергетика

Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»

Проект с самого начала был окружен враньем.
Новые Известия 05:04
Политика

Зеленский назвал свои главные цели на саммите в Париже

112.ua Президент Украины Владимир Зеленский назвал свои главные цели на предстоящий в Париже саммит глав стран "нормандской группы".
РЕН ТВ 14:43
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - заявил министр.
Газета.Ru 12:25
Хоккей

Хет-трик Барабанова принес СКА победу над ЦСКА

Вести.Ru 14:02
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния.
Piter.tv 02:38
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Армия и оружие

Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Взгляд.ру 10:42
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело вчера в 13:54
Энергетика

WSJ назвала срок окончания добычи нефти Brent

РБК 09:39
Происшествия

В центре Москвы школьницу избили из-за сумки Valentino

У школьницы отняли сумочку Valentino стоимостью 1,5 тыс. евро, внешний аккумулятор за 4 тыс. рублей, наушники Apple, ключи от квартиры и карту «Тройка».
Росбалт 05:21
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru 09:00
Шоу-бизнес

Настя Каменских явилась на вручение музыкальной премии без трусов

Певица Анастасия Каменских на вручении украинской музыкальной премии М1 Music Awards появилась на красной дорожке в эпатажном образе.
LentaChel.ru 12:27
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Авто

ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale выставили на продажу

В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.
Тарантас Ньюс вчера в 22:39
Здоровье

Пресса пишет о массовом распространении снюса в российских школах

Сегодня снюс часто продается в виде небольших пакетиков, которые нужно держать под губой, пишет газета «Аргументы и факты».
BFM.ru 11:01
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роберт Александрович Шлегель
Российский политик
Российский общественно-политический деятель, комиссар движения Наши, депутат Государственной Думы пятого и шестого созывов, член фракции «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное