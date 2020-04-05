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Lenta.ruLenta.ruБывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте, сообщает «Медиазона». Сейчас пост экс-парламентария в соцсети удален.
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Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Lenta.ru09:38

Экс-депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис

Московский Комсомолец06:10

Экс-депутату, сравнившему россиян с мародёрами, начали угрожать

News.ru09:02

Бывший депутат-единоросс Сергей Поддубный раскритиковал просьбы граждан и бизнеса о поддержке со стороны государства

Эхо Москвы08:32

Экс-депутат Госдумы назвал мародёрством просьбы бизнеса о помощи из-за коронавируса

Говорит Москва06:31

«Могут потерпеть месяц»: экс-депутат объяснил свои слова о мародерстве и помощи бизнесу

Телеканал 360°09:37

«Очень похоже на мародерство!» — бывший депутат‑единоросс Сергей Поддубный о мерах поддержки россиян в кризис

Медиазона05:35
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Moody’s: В США борьба с коронавирусом парализовала 29% экономики

Ограничительные меры, введенные в США, парализовали не менее 29% экономики.
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В Сети появились фотографии с обоями iOS 14

Судя по опубликованным в интернете скриншотам, демонстрирующим обои в новой версии операционной системы от Apple, пользователей ожидают виджеты и динамические обои в привычном понимании.
ИнфоСМИ 11:51
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Названы профессии, на которые после пандемии коронавируса упадет спрос

Аналитики рассказали, какие специалисты могут лишиться работы в ближайшие месяцы.
Каскад 11:14
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

Правительство Ростовской области запретило охоту на территории региона, а также посещение лесов на фоне коронавируса, сообщил в воскресенье в Instagram губернатор Василий Голубев.
ТАСС 10:39
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 07:23
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Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

В ЦБ посоветовали платить банку во время кредитных каникул любые посильные суммы, так как они уменьшат основной долг, что приведет к снижению начисляемых процентов.
РБК вчера в 17:38
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На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

RT на русском 09:55
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В Новосибирске зарегистрирован ещё один пациент с COVID-19

Новосибирск, 5 апреля 2020, 15:56 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, зарегистрирован ещё один пациент с коронавирусом.
REGNUM 08:56
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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

Семьям погибших при взрыве в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей

"Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей, пострадавшим, которые находятся в больницах, по 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:12
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Ольга Бузова сообщила, что беременна

Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
SM News 08:55
Технологии

Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию

REGNUM 02 апреля в 09:47
Здоровье

В Югре выявлено три новых случая заболевания коронавирусом

Всего за последние сутки в России подтверждены 658 случаев заболевания COVID-19 в 14 регионах. Всего в стране 5389 случаев в 79 регионах.
Gorod3466.ru 06:42
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Общество

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
ТАСС 12:01
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
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Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой»

RT на русском 11:21
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Политика

Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Реальное время 08:00
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус взяли 29 марта — когда господин Ступин вызвал врача из-за высокой температуры.
Коммерсантъ 05:54
Политика

Пушков высмеял американский рейтинг готовности стран к эпидемии

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран мира к эпидемии.
РИА Новости вчера в 20:15
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
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В Петербурге локализовали возгорание деревянных поддонов

RT на русском 10:58
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Сергей Анатольевич Поддубный
Депутат
Депутат Государственной Думы шестого созыва. Член политической партии «Единая Россия». Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Заслуженный мастер спорта по настольному теннису, победитель и призёр чемпионатов мира, Европы и России по настольному теннису среди инвалидов. Член общероссийского народного фронта. Член всероссийского общества инвалидов.
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