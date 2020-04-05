Коронавирус
Lenta.ruБывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством
Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте, сообщает «Медиазона». Сейчас пост экс-парламентария в соцсети удален.
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Экс-депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис
Московский Комсомолец06:10
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