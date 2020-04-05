Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте, сообщает «Медиазона». Сейчас пост экс-парламентария в соцсети удален.
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Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Lenta.ru09:38

«Могут потерпеть месяц»: экс-депутат объяснил свои слова о мародерстве и помощи бизнесу

Телеканал 360°09:37

«Очень похоже на мародерство!» — бывший депутат‑единоросс Сергей Поддубный о мерах поддержки россиян в кризис

Медиазона05:35

Экс-депутат назвал мародёрством просьбы россиян о материальной помощи

News.ru06:52

Экс-депутат Госдумы назвал мародёрством просьбы бизнеса о помощи из-за коронавируса

Говорит Москва06:31

Экс-депутат Госдумы назвал мародерством просьбы россиян помочь им в кризис

Московский Комсомолец06:10

Бывший депутат-единоросс Сергей Поддубный раскритиковал просьбы граждан и бизнеса о поддержке со стороны государства

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Сергей Анатольевич Поддубный
Депутат
Депутат Государственной Думы шестого созыва. Член политической партии «Единая Россия». Заместитель председателя комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Заслуженный мастер спорта по настольному теннису, победитель и призёр чемпионатов мира, Европы и России по настольному теннису среди инвалидов. Член общероссийского народного фронта. Член всероссийского общества инвалидов.
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