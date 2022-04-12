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Бывший депутат Кива объяснил задержание Медведчука попыткой отвести внимание от Мариуполя

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива прокомментировал задержание СБУ главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Lenta.ru
Во вторник глава службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании Медведчука по поручению Зеленского.
РИА Новости
«Знаю точно, что Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьет слив и гибель «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и морских-пехотинцев в Мариуполе», — написал Кива.
ИА Красная Весна
Экс-парламентарий предположил, что Медведчук мог быть захвачен раньше, но «сообщили о проведении "блестящей" операции, когда возникла необходимость увести внимание общественности».
Lenta.ru

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