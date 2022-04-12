«Знаю точно, что Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьет слив и гибель «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и морских-пехотинцев в Мариуполе», — написал Кива.
Как поясняется в официальном телеграм-канале кабинета министров, изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.
Появление "газового рубля" из-за антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту, такое мнение в статье издания "Хуаньцю шибао" выразил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.