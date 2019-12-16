с чего всё началось

Представьте себе хотя бы на минутку: в Крым идут украинские поезда. В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.

Политика На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.

Энергетика Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.

Происшествия В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".

Хоккей Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Здоровье Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.

Футбол Неймар не собирается покидать «ПСЖ» Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих ближайших планах. Бразилец не намерен менять клубную прописку.

Футбол Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.

Футбол Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Здоровье Подписан перечень поручений по развитию первичного медицинского звена Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года в Светлогорске.

Шоу-бизнес Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.

Политика Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.

Политика В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине "Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов", - подчеркнули дипломаты, добавив, что Наблюдательная миссии по правам человека на Украине должна заниматься только происходящим на Украине и попытка включить оценку правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе в данный доклад является "неправомерной".

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Финансы Индексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.

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