Политика
REGNUMБывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
Представьте себе хотя бы на минутку: в Крым идут украинские поезда. В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на своем ютуб-канале видео, в описании к которому заявил, что "проклинает 2014 год", а также разрушительную "бандеровскую власть Украины".РЕН ТВ10:12
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Политика
На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти
В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
Энергетика
Минск предложил увеличить тарифы на прокачку нефти из РФ в 2020 году
Транспортировщик углеводородного сырья ОАО «Гомельтранснефть Дружба» планирует увеличить тариф на прокачку российской нефти по магистральным нефтепроводам республики в 2020 году на 16,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в понедельник, 16 декабря.
Шоу-бизнес
Певица Мадонна закрутила роман с 26-летним танцором
Поп-икона, певица и актриса Мадонна закрутила роман с молодым танцором, сообщает портал woman.ru.
Фигурное катание
Ягудин поддержал Тарасову, назвав второй мамой
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Армия и оружие
Пентагон заявил об успешном испытании запрещенной ДРСМД ракеты
Экономика
Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями
НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Футбол
Неймар не собирается покидать «ПСЖ»
Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих ближайших планах. Бразилец не намерен менять клубную прописку.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Футбол
Зеленский поддержал оскорбленного украинского футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал оскорбленного в минувшее воскресенье украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозулю.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
В Великобритании жених и невеста расстались прямо на свадьбе
Во время свадебного торжества старший брат жениха выпил лишнего, напал на невесту, избил ее и столкнул с лестницы.
Политика
Комиссия Мосгордумы не согласовала депутатам вопрос к Сергею Собянину о «московском деле»
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сказал агентству ТАСС, что вопрос отклонили из-за несоответствия теме отчета правительства.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы
Экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам тюрьмы по делу о хищении более 14 млрд рублей.
Здоровье
Подписан перечень поручений по развитию первичного медицинского звена
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося 31 октября 2019 года в Светлогорске.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Общество
Rambler не намерен добиваться полной блокировки Twitch
Rambler Group не планирует добиваться полной блокировки Twitch за пиратские трансляции игр АПЛ, утверждает "Коммерсант".
Политика
В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине
"Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов", - подчеркнули дипломаты, добавив, что Наблюдательная миссии по правам человека на Украине должна заниматься только происходящим на Украине и попытка включить оценку правозащитной ситуации в Крыму и Севастополе в данный доклад является "неправомерной".
Общество
Установлена причина смерти основателя «Белых касок»
Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Финансы
Индексы Уолл-стрит растут благодаря торговой сделке США и Китая
Первые торги недели на Уолл-стрит проходят в плюсе благодаря предварительному торговому соглашению между США и Китаем, заключенному в конце прошлой недели, 16 декабря передает агентство Reuters.
Гаджеты
Google не будет поддерживать новые смартфоны с Android в Турции
Компания Google сообщила своим деловым партнёрам из Турции о том, что она не сможет осуществлять поддержку новых Android-смартфонов, выпускаемых в стране.
Экономика
Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году
По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.