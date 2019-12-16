Политика
REGNUMБывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
Журавко добавил, что он верит в общее будущее Украины и России, что вместе Украина и Россия станут "могучей, единой страной".
Читать в источнике
Оценить340
с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на своем ютуб-канале видео, в описании к которому заявил, что "проклинает 2014 год", а также разрушительную "бандеровскую власть Украины".РЕН ТВ10:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 19:28, Ашберн
Гаджеты
В России подешевели смартфоны Huawei и Honor
В России подешевели смартфоны, смарт-часы, наушники и колонки китайских марок Huawei и Honor.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года.
Общество
В Британии молодожены решили развестись прямо на свадьбе
В Британии молодожены Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж решили, что им нужно расстаться во время свадьбы.
Кино
Российский фильм «Дылда» вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Авто
КамАЗ будущего показали на видео
К своему 50-летнему юбилею Камский автомобильный завод представил новый тягач КамАЗ-54907 Continent, оснащенный системой автономного вождения.
Футбол
СМИ Китая приняли решение не упоминать «Арсенал» из-за Езила
В Китае остались недовольны поведением полузащитника «Арсенала» Месута Езила, который выступил с критикой в адрес страны, притесняющей уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, исповедующего ислам.
Политика
Шевченко назвал имя преемника Путина
Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс».
Политика
Россия и Китай предложили смягчить санкции против КНДР
Россия и Китай внесли резолюцию в Совбезе ООН, подразумевающую смягчение ряда экономических санкций в отношении КНДР, сообщает агентство Reuters.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Происшествия
Петербургский горсуд оставил историка Соколова под арестом
Здоровье
Установлена опасность повторного кипячения воды
Ученые предупреждают людей об опасности повторного кипячения воды.
Происшествия
Названа причина смерти сооснователя «Белых касок»
Сооснователь сирийской неправительственной организации «Белые каски» Джеймс Ле Мезюрье скончался от травмы, полученной в результате падения с высоты, передаёт 16 декабря ВВС.
Футбол
Сёмин обратился к фанатам «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам команды.
Общество
Boeing приостановит производство лайнеров 737 MAX
Компания Boeing приняла решение приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Политика
В США разведку просят оценить последствия возможного выхода из СНВ-3
Трое сенаторов конгресса США обратились к и.о. директора Национальной разведки Джозефу Магуайру с просьбой предоставить анализ возможных последствий от вероятного отказа США продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Гаджеты
Google отказалась поддерживать новые Android-смартфоны в Турции
В целом в Турции хотели, чтобы пользователи сами могли выбирать поисковую систему по умолчанию в Android-смартфонах.
Армия и оружие
Российский «Охотник» назвали оружием «умного» беспилотного боя в Китае
Наука
Замороженная кровь помогает при переливании не хуже свежей
Ученые выяснили, что разницы между свежей и замороженной кровью для пациенты практически нет. Они обе спасают жизнь пациента.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Культура
Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»
Авто
Китайский Hongqi L5 получил профиль в стиле Rolls-Royce
Hongqi только что представила свой обновленный премиальный седан. Автомобиль получил странный, но интересный внешний вид.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Музыка
Обновленная версия клипа «Last Christmas»
Компания Sony Music Entertainment представила обновленную версию клипа в разрешении 4K.
Армия и оружие
Асад обвинил США в продаже сирийской нефти Турции
Ранее продажей нефти Турции с захваченных сирийских месторождений занимались террористы «ан-Нусры» и ИГ (группировки запрещены в РФ), сегодня этим занимаются американцы, взявшие «под охрану» нефтяные поля, расположенные к востоку от Евфрата.