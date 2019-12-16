Политика

REGNUMREGNUMБывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины

Журавко добавил, что он верит в общее будущее Украины и России, что вместе Украина и Россия станут "могучей, единой страной".
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на своем ютуб-канале видео
, в описании к которому заявил, что "проклинает 2014 год", а также разрушительную "бандеровскую власть Украины".
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