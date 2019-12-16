Политика
REGNUMБывший депутат Рады: Я проклинаю бандеровскую власть Украины
Представьте себе хотя бы на минутку: в Крым идут украинские поезда. В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.
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с чего всё началось
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал на своем ютуб-канале видео, в описании к которому заявил, что "проклинает 2014 год", а также разрушительную "бандеровскую власть Украины".РЕН ТВ10:12
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Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Футбол
Мирзов может вернуться в «Арсенал»
Прошлый сезон Мирзов провел в «Арсенале» в аренде. Всего за красно-белых он сыграл в 16 матчах и сделал 3 результативные передачи.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ
Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
Гаджеты
Новый флагманский процессор Snapdragon 865 оставил позади конкурентов
Недавно Qualcomm представила новую однокристальную систему Snapdragon 865. Скоро она должна выйти на рынок в составе флагманских смартфонов.
Общество
Названы востребованные в 2020 году профессии
В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Шоу-бизнес
Протоиерей Чаплин оценил появление Собчак в серьгах с Иисусом
На фотографии Ксения запечатлена в шапке с двуглавым орлом, также на фото видны серьги с изображением Иисуса Христа.
Здоровье
Раскрыта опасность повторного кипячения воды
Ученые предупреждают людей об опасности повторного кипячения воды.
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Политика
«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту
"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Армия и оружие
Украинский штаб отчитался о потерях в Донбассе за сутки
Один украинский боевик был ликвидирован и еще двое получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в зоне военного конфликта в Донбассе.
Политика
В ДНР выступили против предложенных Зеленским поправок в конституцию
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) выступила против поправок в конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Технологии
Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд
Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.
Футбол
Семин объяснил свое обращение к болельщикам фразой «пусть другие уходят»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил РБК, что не собирается подавать в отставку.
Общество
Немецкий кардиолог назвал важные правила для здорового сердца
Кардиолог и главный врач больницы Sana в Дюссельдорфе Торстен Дилл рассказал, как защититься от болезней сердца.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Футбол
Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Политика
СБУ запретила на три года съемочной группе «Звезды» въезд на Украину
«Съемочной группе телеканала «Звезда» запрещен въезд на три года за осуществление профессиональной деятельности для телеканала, который находится в санкционном списке», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Гитлянской.
Футбол
«Эвертон» начал переговоры с Анчелотти
О деталях переговоров Анчелотти с «Эвертоном» не сообщается.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием
Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Авто
Lada 4x4 получила новый интерьер
Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.