с чего всё началось

Представьте себе хотя бы на минутку: в Крым идут украинские поезда. В Крым идёт днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец.

Общество Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.

Футбол Мирзов может вернуться в «Арсенал» Прошлый сезон Мирзов провел в «Арсенале» в аренде. Всего за красно-белых он сыграл в 16 матчах и сделал 3 результативные передачи.

Гаджеты Новый флагманский процессор Snapdragon 865 оставил позади конкурентов Недавно Qualcomm представила новую однокристальную систему Snapdragon 865. Скоро она должна выйти на рынок в составе флагманских смартфонов.

Общество Названы востребованные в 2020 году профессии В октябре эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда заявили, что в будущем самый большой спрос будет на работников массовых профессий, в частности бухгалтеров, педагогов, электрогазосварщиков, поваров и официантов.

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Шоу-бизнес Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.

Хоккей Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.

Экономика Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.

Общество Роскачество проверило органические продукты Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.

Технологии Intel купила израильскую Habana Labs за $2 млрд Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов Intel приобрел израильскую технологическую компанию Habana Labs за 2 миллиарда долларов, говорится в релизе Intel.

Футбол Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Зозуле Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку футболисту испанского "Альбасете" Роману Зозуле в связи с оскорблениями в его адрес в матче 20-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Райо Вальекано".

Политика Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.