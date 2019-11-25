Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

Ситуацию на полуострове Волга сравнил со всесоюзной стройкой времен Советского Союза. Волга также подчеркнул, что за пять лет в Крыму было построено множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.
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Бывший депутат рады рассказал о поразивших его переменах в Крыму

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РЕН ТВвчера в 21:28

На Украине сравнили развитие Крыма со всесоюзной стройкой времен СССР

Взгляд.рувчера в 22:55
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
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