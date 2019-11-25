Политика
РИА НовостиУкраинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
Ситуацию на полуострове Волга сравнил со всесоюзной стройкой времен Советского Союза. Волга также подчеркнул, что за пять лет в Крыму было построено множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.
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Экс-депутат Рады рассказал о неспособности украинцев оценить перемены в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 21:48
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