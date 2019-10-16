Происшествия
Газета.RuБывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей. Следствие установило, что в бытность исполнительным директором Российской федерации баскетбола (РФБ) он выводил средства организации при помощи фиктивных контрактов.
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Экономика
Конкуренты предложили лишить «Березку» монополии на малые госзакупки
Операторы электронных площадок «РТС-тендер», «Сбербанк-АСТ», «ТЭК-Торг» направили совместное обращение в профильные министерства и ведомства против эксклюзивного права торговой площадки «Березка» на проведение малых закупок.
РБК 09:48
Культура
Из-за ухода актеров оказался под угрозой седьмой сезон «Сватов»
Очередной седьмой сезон популярных «Сватов» оказался под реальной угрозой из-за ухода многих актеров, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:41
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика
Трамп попросил Эрдогана «не валять дурака»
В письме американский лидер призывает турецкого коллегу «не валять дурака» и «не подводить весь мир» своей военной операцией.
Lenta.ru 17:49
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Фигурное катание
Российскую фигуристку Кошевую дисквалифицировали на два года за допинг
Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
РИА Новости 03:15
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Общественность не в меньшей степени интересовали наряды, в которые была одета жена принца Кейт Миддлтон.
Piter.tv вчера в 07:45
Политика
Симоньян пригласила бывшего замгоссекретаря США в Россию
Новые Известия 11:24
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News 10:03
Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
РИА Новости 13:08
Здоровье
Врачи: молоко и кофе помогают спастись от рака
По данным отчета австралийских ученых в 35% случаев заболевания раком ключевым факторов развития болезни стало курение, неправильное питание и низкая физическая активность.
Privet-Rostov.ru 05:36
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
Космос
SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников
Американская космическая компания SpaceX хочет запустить на орбиту Земли дополнительные 30 тысяч спутников.
Телеканал 360° 08:09
Здоровье
Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа
По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
ТАСС 17:17
Происшествия
В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК
Коммерсантъ вчера в 02:12
Футбол
Сельский дом культуры на Алтае отремонтировали на деньги Смолова
Дом культуры в селе Костин Лог на Алтае отремонтировали на 400 тысяч рублей нападающего «Локомотива» и сборной России Федора Смолова, который выделил их во время шоу CommentOut.
Sport24.ru 12:54
Гаджеты
Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11
Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
UfacityNews.ru 15:01
Армия и оружие
Коалиция США уничтожила собственный склад боеприпасов в Сирии
Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс.
РИА Новости 18:50
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Футбол
Ибрагимович продемонстрировал «космический» трюк
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович исполнил необычный трюк с участием астронавта, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 14:49
Политика
Путин раскритиковал темпы выдачи сертификатов на ремонт в Приангарье
Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.
RT на русском 08:44
Армия и оружие
«Акт устрашения». США готовят рекордную переброску войск к границам Беларуси и России
В ходе совета глав государств СНГ 11 октября президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обратили внимание коллег на важность вопросов региональной безопасности.
Евразия.Эксперт 17:58
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Политика
Парубий заявил о «навязывании» Западом Украине условий по Донбассу
Бывший глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что некоторые западные политики оказывают давление на лидера Украины Владимира Зеленского и навязывают условия по Донбассу.
RT на русском 20:19
Гаджеты
Дискретные игровые видеокарты Intel выйдут в середине 2020 года
Intel всегда говорила, что её дискретные видеокарты Xe выйдут на рынок в 2020 году, но никогда не уточняла сроков.
iXBT.com 11:30