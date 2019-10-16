Происшествия

Газета.RuГазета.RuБывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей. Следствие установило, что в бытность исполнительным директором Российской федерации баскетбола (РФБ) он выводил средства организации при помощи фиктивных контрактов.
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Дмитрий Домани проиграл по всем эпизодам

Коммерсантъ18:21

Шесть лет колонии для Домани. Получил по заслугам?

Спорт-Экспресс16:00

Москвич получил два года колонии за поджог палаток на Коптевском рынке

Интерфакс14 октября в 11:46

Экс-баскетболист сборной России Домани приговорён к шести годам колонии

RT на русском12:41

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии экс-директора РФБ Домани

ТАСС12:34

Домани приговорили к 6 годам колонии за хищение 44 миллионов рублей у РФБ

РИА Новости12:34

Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы

РБК13:06
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Политика

Бывший президент Польши рассказал о важности России для всего мира

Бывший президент Польши Лех Валенса похвалил Россию за изменения, которые происходят в стране.
Lenta.ru 18:41
Общество

Самой красивой женщиной в мире признана Белла Хадид

Новые методы исследования помогли определить самых красивых женщины в мире по формуле «золотого сечения», передает The Sun.
Росбалт вчера в 09:19
Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Экономика

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Получить пенсию и материнский капитал, оформить ИП, зарегистрироваться в качестве страхователя — эти и многие другие госуслуги уже со следующего года будут предоставлять российские банки.
Известия 17:01
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»

Предыдущий официальный визит Путина в ОАЭ проходил в 2007 г. Российский президент и наследный принц Абу-Даби встречались в общей сложности десять раз.
Ведомости вчера в 07:47
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Погрешность аппарата составит 1 км/ч, а максимальная фиксируемая скорость — 300 км/ч.
RT на русском 18:43
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Общество

Жилье российских коррупционеров могут выставить на торги

Минэкономразвития предложило продавать апартаменты чиновников, уличенных как в получении, так и даче взяток.
Телеканал Санкт-Петербург 15:58
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым

Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец 09:48
Спорт

Рассказываем, как в Алтайском крае развивается массовый спорт

В период с 2019 по 2024 год в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" определена цель по увеличению доли жителей Алтайского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 56,5%.
Катунь 24 10:00
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Политика

Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию

Российская газета 10:43
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда 18:15
Экономика

Путин подписал закон об исполнении бюджета ПФР за 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал законы, утверждающие исполнение бюджетов Пенсионного фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) за 2018 год.
Парламентская газета 08:25
Общество

РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда

Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Шоу-бизнес

Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

Дни.ру 08:20
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Происшествия

Около 35 паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии

Газета.Ru 18:13
Политика

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 03:33
Политика

Эрдоган отказался встречаться с Пенсом в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречаться с вице-президентом США Майклом Пенсом в Анкаре.
Москва 24 08:24
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Общество

Путин поручил подготовить программу развития Дальнего Востока

Как отмечается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, в проекте указа особое внимание необходимо уделить ключевым целям и задачам развития ДФО с учетом "обеспечения темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по РФ, и повышения качества жизни до уровня выше среднероссийского".
Интерфакс 14 октября в 07:00
Спорт

Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport 16:03
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в серии изнасилований в Томской области

Суд города Стрежевого Томской области заключил под стражу 60-летнего мужчину, который, по версии следствия, на протяжении 15 лет насиловал женщин и детей в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.
ТАСС 14 октября в 07:11
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Общество

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
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В Хабаровском крае медведь напал на рыбаков и загнал их на деревья

РИА Новости 14:01
Происшествия

Минобороны взыскало с военного инструктора 12 млн за разбитый самолет

СаратовБизнесКонсалтинг 10:18
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