Общество
Газета.RuБывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей. Следствие установило, что в бытность исполнительным директором Российской федерации баскетбола (РФБ) он выводил средства организации при помощи фиктивных контрактов.
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Культура
Завтра в Красноярске начнётся фестиваль Дмитрия Хворостовского
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Экономика
Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы
Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
Происшествия
В Дагестане увеличилось число заболевших сибирской язвой
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Футбол
В Болгарии задержали пятерых футбольных фанатов за расизм
Болгарские правоохранители разыскивают футбольных фанатов, проявивших расизм во время оборочного матча чемпионата Европы между сборными Болгарии и Англии.
Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах Греции.
Шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
Спорт
Сборная России вышла в финал Всемирных пляжных игр
Мужская сборная России по пляжному футболу нанесла поражение команде Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр, проходящих в Катаре.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Армия и оружие
Киев заявил о гибели украинских военных под обстрелом в Донбассе
Ополченцы в Донбассе за сутки 26 раз обстреляли позиции украинской армии, в результате погибли двое военнослужащих и пятеро ранены.
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина в Японии подглядывал за понравившейся женщиной через глазок в двери ее квартиры. Информация об этом опубликована "Ридус".
Политика
Кремль назвал преувеличенной ситуацию с гимном России в Эр-Рияде
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что надо с пониманием отнестись к ситуации с исполнением гимна России в Саудовской Аравии, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Армия и оружие
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
Гаджеты
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Кино
Нил Патрик Харрис получил роль в новой «Матрице»
Оператором новой «Матрицы» выступит Джон Толл, который за свою карьеру получил два «Оскара», а также снял фильмы «Железный человек», «Последний самурай», «Ванильное небо», «Облачный атлас» и другие.
Киберспорт
Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты
Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Космос
Инженер NASA предложил проект двигателя для межзвёздных полётов
В NASA был предложен проект двигателя, который позволит совершать межзвёздные полёты без потребления жидкого топлива.
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Авто
Износ флеш-памяти убивает электромобили Tesla
В истории электромобилей Tesla, похоже, тоже наступает этот момент.
Кино
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Общество
El Nacional: Венесуэла может передать «Роснефти» контроль над PDVSA
Правительство Венесуэлы может передать российской «Роснефти» полный контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA, сообщает венесуэльская газета El Nacional со ссылкой на источники в энергетической отрасли республики.