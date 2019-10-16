Общество

Газета.RuГазета.RuБывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей. Следствие установило, что в бытность исполнительным директором Российской федерации баскетбола (РФБ) он выводил средства организации при помощи фиктивных контрактов.
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Шесть лет колонии для Домани. Получил по заслугам?

Спорт-Экспресс16:00

Домани приговорили к 6 годам колонии за хищение 44 миллионов рублей у РФБ

РИА Новости12:34

Бывшему баскетболисту сборной России дали шесть лет тюрьмы за миллионные хищения

Lenta.ru13:00

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