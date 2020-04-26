Коронавирус
Вести.RuБывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Отец Сергий убежден: верующие должны приходить в храмы.
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Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Здоровье
«В нашем отделении заразились почти все»: сотрудники института травматологии имени Вредена записали видео с просьбой о помощи
В интернете появилось эмоциональное видео от, предположительно, одной из сотрудниц петербургского института травматологии и ортопедии имени Вредена.
КП - Санкт-Петербург 15:00
Футбол
Спаллетти может возглавить «Ньюкасл»
Спорт-Экспресс 14:14
Технологии
«Умный» контейнер: новые технологии в обращении с ТКО
Сквозные цифровые технологии для мусора На двух контейнерных площадках для раздельного сбора мусора, которые расположены в городах Казань и Иннополис, появились "умные" контейнеры.
ComNews.ru 19:30
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Общество
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости 19:17
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 24 апреля в 08:59
Происшествия
Сбежавшего амурчанина с COVID-19 вернули в больницу
В субботу утром пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирус" сбежал из инфекционной больницы в Амурской области.
Российская газета 00:49
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Политика
Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе
Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.
РБК 19:24
Происшествия
На Сахалине сотрудники полиции оказали экстренную помощь водителю
Автоинспекторы за считанные минуты довезли мужчину до скорой помощи, где ему оказали своевременную помощь и назначили лечение.
МВД медиа вчера в 00:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев съехал от жены и сына
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
Политика
На Украине назвали незаконным назначение Саакашвили вице-премьером
Премьер-министр Георгий Гахария назвал утверждение кандидатуры Саакашвили неприемлемым и пригрозил отзывом посла Украины в Грузии.
Мой Брянск 09:01
Происшествия
Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы
Полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.
ТАСС 18:53
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 24 апреля в 02:36
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Политика
Протодиакон Кураев резко отозвался о мозаике с Путиным и Сталиным в храме Минобороны
Изображение на другой мозаичной композиции — «Бескровное присоединение Крыма» первых лиц государства: президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, протодиакон тоже не приветствовал.
Росбалт вчера в 20:20
Кино
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Народный артист России Сергей Маковецкий, сыгравший в "Зулейха открывает глаза", ответил на критику сериала.
РИА Новости 15:37
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Как ранее рассказали в Роспотребнадзоре, снимать введенные из-за пандемии ограничения будут постепенно.
РИА Новости 11:00
Общество
Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
ТАСС 19:00
Общество
Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
Sputnik Южная Осетия 05:38
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv вчера в 04:08
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
Общество
Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно
Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос завершения учебного года во всех образовательных заведениях Министерства обороны досрочно.
Актуальные Новости 11:38
Здоровье
«Врачи должны только лечить»: Малышева заступилась за медиков
В своем выступлении на радио «КП» Елена Малышева раскритиковала тех чиновников, которые советуют медицинским работникам самим шить бахилы и маски.
Рамблер 08:53
Экономика
Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам
Конгресс США и Евросоюз добавили поддержки экономикам К концу прошлой недели в США и Евросоюзе были утверждены два новых крупных пакета мер финансовой помощи.
Коммерсантъ 15:13
Здоровье
Профессор РАН назвал сроки смягчения ограничений из-за COVID-19
Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.
РИА Новости 19:08
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
Ведомости 24 апреля в 05:12