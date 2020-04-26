Коронавирус
Вести.RuБывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Отец Сергий убежден: верующие должны приходить в храмы.
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Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Общество
Назван запасной преемник Ким Чен Ына
СМИ назвали "запасного" преемника Ким Чен Ына.
РЕН ТВ 10:05
Политика
СМИ сообщили о планах Трампа уволить министра здравоохранения США
Администрация президента США на фоне пандемии коронавируса рассматривает возможность сменить министра здравоохранения Алекса Азара, сообщают The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники.
Ведомости 03:49
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Общество
Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса
Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 11:00
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Политика
Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России
Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
Космос
Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180
Актуальные Новости вчера в 13:21
Футбол
Евсеев: «Локомотив» был большой дружной семьёй. Спасибо Филатову с Сёминым
Потом уже был переход из «Спартака» — и первое чемпионство в истории клуба, медали и кубки. Тот «Локомотив» был большой дружной семьёй.
Чемпионат 10:51
Здоровье
Вирусолог объяснил, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных
Бессимптомные носители коронавирусной инфекции переносят вирус по времени столько же, сколько и больные люди.
URA.Ru 05:37
Общество
В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч
В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Газета.Ru 13:11
Финансы
К июлю рубль вернет свой докризисный курс
Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой
В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru 03:52
Кино
В Японии создали первый трехмерный мультфильм про Чебурашку
В 2013 году вышел полноценный фильм. В Японии очень ценят и любят персонажа Чебурашку. Выпускаются различные сувениры с его символикой.
ИнфоСМИ 23 апреля в 05:07
Общество
Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам
Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
Технологии
Энтузиасты выпустили переиздание Dino Crisis для РС
Игромания.ру 12:16
Общество
В Самарской области выявили 20 заболевших коронавирусом
В Самарской области 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Территория.Самара 05:56
Здоровье
От лекарства против коронавируса умерли четыре человека во Франции
Четыре человека скончались во Франции в результате употребления препаратов против коронавируса.
ToDay News Ufa 01:12
Шоу-бизнес
Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина
Пелагея в очередной раз высказалась о непростой семейной ситуации. Артистка подтвердила, что до сих пор не развелась с Иваном Телегиным.
StarHit.ru 24 апреля в 17:30
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Общество
Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01