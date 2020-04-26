Коронавирус

Вести.RuВести.RuБывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Отец Сергий убежден: верующие должны приходить в храмы.
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Российский священник проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса

Lenta.ru11:21

Экс-духовник Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию

URA.Ru02:57

Священнослужитель РПЦ проклял посягающих на закрытие храмов из-за пандемии

News.ru07:31

Настоятель Среднеуральского женского монастыря обрушился с проклятиями на тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Эхо Москвы07:31

Отец Сергий проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за коронавируса

Znak.com06:43

Основатель Среднеуральского женского монастыря проклял тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Екатеринбург Онлайн05:48

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт08:15
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Происшествия

В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы

Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
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Общество

В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках

В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
277
Общество

Назван запасной преемник Ким Чен Ына

СМИ назвали "запасного" преемника Ким Чен Ына.
РЕН ТВ 10:05
Политика

СМИ сообщили о планах Трампа уволить министра здравоохранения США

Администрация президента США на фоне пандемии коронавируса рассматривает возможность сменить министра здравоохранения Алекса Азара, сообщают The Wall Street Journal и Politico со ссылкой на источники.
Ведомости 03:49
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Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
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Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели

В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
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Общество

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
15
Общество

Ректор Московской духовной академии излечился от коронавируса

Ректор Московской духовной академии в Сергиевом Посаде епископ Питирим (Творогов) сообщил, что выздоровел после коронавируса.
Российская газета 12:52
2
Общество

Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру 11:00
5
Политика

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
13
Политика

Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России

Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
18
Космос

Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180

Актуальные Новости вчера в 13:21
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Футбол

Евсеев: «Локомотив» был большой дружной семьёй. Спасибо Филатову с Сёминым

Потом уже был переход из «Спартака» — и первое чемпионство в истории клуба, медали и кубки. Тот «Локомотив» был большой дружной семьёй.
Чемпионат 10:51
Здоровье

Вирусолог объяснил, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных

Бессимптомные носители коронавирусной инфекции переносят вирус по времени столько же, сколько и больные люди.
URA.Ru 05:37
13
Общество

В Курской области из-за коронавируса умер епископ

РБК 09:49
628
Общество

В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч

В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Газета.Ru 13:11
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Финансы

К июлю рубль вернет свой докризисный курс

Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков.
Российская газета вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
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Шоу-бизнес

Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой

В результате Навка увела Башарова из семьи и сама ушла от мужа-фигуриста Александра Жулина.
RuNews24.ru 03:52
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Кино

В Японии создали первый трехмерный мультфильм про Чебурашку

В 2013 году вышел полноценный фильм. В Японии очень ценят и любят персонажа Чебурашку. Выпускаются различные сувениры с его символикой.
ИнфоСМИ 23 апреля в 05:07
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Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
14
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
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Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
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Технологии

Энтузиасты выпустили переиздание Dino Crisis для РС

Игромания.ру 12:16
Общество

В Самарской области выявили 20 заболевших коронавирусом

В Самарской области 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Территория.Самара 05:56
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Здоровье

От лекарства против коронавируса умерли четыре человека во Франции

Четыре человека скончались во Франции в результате употребления препаратов против коронавируса.
ToDay News Ufa 01:12
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Шоу-бизнес

Пелагея подружилась с бывшей девушкой Ивана Телегина

Пелагея в очередной раз высказалась о непростой семейной ситуации. Артистка подтвердила, что до сих пор не развелась с Иваном Телегиным.
StarHit.ru 24 апреля в 17:30
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
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Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
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