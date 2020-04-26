Коронавирус
Вести.RuБывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Отец Сергий убежден: верующие должны приходить в храмы.
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Основатель Среднеуральского женского монастыря проклял тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса
Екатеринбург Онлайнвчера в 05:48
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Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Культура
Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской
Артистка сообщила, что американцы ведут себя более раскованно, в отличие от россиян.
Слово и Дело вчера в 23:34
Общество
В России отказались платить деньги Британии по делу Смычковского
Британский суд не вправе взыскивать с России 830 тысяч фунтов стерлингов, что составляет 76,2 миллионов рублей по курсу ЦБ РФ, в качестве компенсации предпринимателю Дмитрию Смычковскому, который фигурирует в коррупционном деле генерала СК РФ Александра Дрыманова, заявили в Генпрокуратуре России.
Московский Комсомолец вчера в 23:25
Общество
В Минобороны рассказали, когда начнут работать призывные комиссии
В Минобороны РФ сообщили, что призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, а отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая.
ТВК вчера в 22:54
Здоровье
Названы самые опасные места во время пандемии коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил места, в которых наиболее велика вероятность заразиться коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:56
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 24 апреля в 09:24
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
RT на русском вчера в 06:54
Футбол
Тульскому «Арсеналу» - 36 лет
Как сообщает ИА "Тульские новости" В воскресенье «Арсеналу» исполняется 36 лет.
Спорт71 вчера в 08:09
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета вчера в 05:12
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском 25 апреля в 03:48
Происшествия
В Бурятии суд отправил экс-зампреда парламента под домашний арест
Бывший вице-спикер хурала Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест на два месяца по делу о резонансном ДТП, в котором погибла девушка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Советского районного суда Улан-Удэ.
РИА Новости вчера в 22:43
Футбол
Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail
Английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.
Soccer.ru вчера в 13:21
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия вчера в 13:06
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Российские регионы создадут кризис-центры для жертв домашнего насилия
Губернаторам российских регионов предстоит проработать вопрос о создании кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия женщин.
Комсомольская правда вчера в 19:39
Здоровье
Врач рассказал, как правильно бороться с похмельем
Токсиколог Алексей Водовозов считает, что здоровому человеку, который не страдает алкоголизмом, при похмелье не нужно искать таблетку, поскольку организм все сделает сам.
Волга-Медиа вчера в 23:11
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 24 апреля в 04:07
Космос
В Китае рассказали о создании первого «поющего» спутника
Труд 24 апреля в 11:00
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Космос
Российские ученые запустят в космос «Ноев ковчег»
МИР 24 25 апреля в 05:46
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Авто
В Рязани открылся первый в России автосалон советских автомобилей
В Рязани крупный автоколлекционер открыл первый в России салон по продаже советских автомобилей.
Недвижимость.RU вчера в 07:56