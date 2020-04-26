Коронавирус

Вести.RuВести.RuБывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. Отец Сергий убежден: верующие должны приходить в храмы.
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Российский священник проклял сторонников закрытия храмов из-за коронавируса

Lenta.ru11:21

Отец Сергий проклял всех, кто призвал закрыть храмы из-за коронавируса

Росбалт08:15

Экс-духовник Поклонской предал анафеме всех, кто верит в пандемию

URA.Ru02:57

Настоятель Среднеуральского женского монастыря обрушился с проклятиями на тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Эхо Москвы07:31

Отец Сергий проклял всех, кто посягает на закрытие храмов из-за коронавируса

Znak.com06:43

Основатель Среднеуральского женского монастыря проклял тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса

Екатеринбург Онлайн05:48

Священнослужитель РПЦ проклял посягающих на закрытие храмов из-за пандемии

News.ru07:31
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:56, Ашберн
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Технологии

Последнее обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Windows Latest, после обновления Windows 10KB4549951 пользователи начали отмечать на то, что их файлы и настройки были самостоятельно удалены.
ToDay News Ufa вчера в 04:39
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Общество

Минюст решил сохранить старые штрафы в новом КоАП

Ранее, как писал NEWS.ru, Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий.
News.ru 16:58
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
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Общество

В Нидерландах норки массово заболели коронавирусом

В Нидерландах обнаружили коронавирус у норок на двух фермах. Как пишет DutchNews.nl, зверьки страдают от расстройства пищеварения и дыхания.
Росбалт 14:31
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Общество

В Москве умер 31 пациент с коронавирусом

За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 14:29
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Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
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Наука

Cамодельные двухслойные маски задерживают до 99% частиц аэрозолей

Физиками из США было выяснено, что двухслойные маски из хлопчатобумажной и шелковой ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
Что происходит вчера в 08:13
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Общество

Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
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Политика

Что случилось с Ким Чен Ыном

Продолжают поступать слухи о смерти Ким Чен Ына и о панике в Пхеньяне.
Взгляд.ру 12:56
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге около 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:17
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Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Киберспорт

Mag о победе над командой Dendi: «Мы их просто пофармили»

Тренер Natus Vincere Андрей 'Mag' Чипенко рассказал о форме команды, проблемах внутри состава, победе над командой Данила 'Dendi' Ишутина, а также прокомментировал слухи о трансфере Данила 'gpk' Скутина.
Dota2.ru 17:03
Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
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Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 24 апреля в 05:46
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Футбол

Уткин назвал Аршавина «гавнюком»

Российский блогер Василий Уткин поделился мнением о бывшем футболисте петербургского "Зенита" и сборной России Андрее Аршавине.
Газета.Ru 13:17
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Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС 08:01
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
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Культура

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
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Игры

Pac-Man Championship Edition 2 дарят для PC, PS4 и Xbox One

Pac-Man Championship Edition 2 реализована в неоновом стиле, с трёхмерной графикой и яркими визуальными эффектами.
Городской портал Новый Нижний вчера в 04:00
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Футбол

Украинец Лунин станет вторым вратарем в «Реале» вместо Ареола

Украинский вратарь Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за «Овьедо», вернется в «Реал» и станет сменщиком Тибо Куртуа.
Sport24.ru 06:49
Общество

Власти Италии объявили о смягчении режима карантина

Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
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Кино

Paramount снимет продолжение «Страшных историй для рассказа в темноте»

Американская компания Paramount начала работу над сиквелом фильма ужасов "Страшные истории для рассказа в темноте" 2019 года.
Народные новости 24 апреля в 13:25
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Общество

Утверждены правила предоставления субсидий туроператорам

Председатель правительства России Михаил Мишустин в воскресенье утвердил правила помощи туроператорам.
Вести.Ru 11:45
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Авто

Эксперт рассказал, почему купе-кроссоверы популярны

Несмотря на свою нестандартную внешность, купе-внедорожники пользуются значительной популярностью, что объясняет, почему все больше брендов выпускают новинки в данном сегменте.
SpeedMe 23 апреля в 23:30
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
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