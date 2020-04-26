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Происшествия Вывозной рейс с россиянами прибыл из Таиланда на Сахалин Самолет авиакомпании «Аврора» доставил группу российских туристов из Таиланда на Сахалин.

Политика Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. 2

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Политика Трамп опроверг информацию о возможном увольнении главы минздрава Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о планах уволить министра здравоохранения Алекса Азара.

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 133

Общество Вывозной рейс с российскими туристами прибыл в Уфу из Гоа В воскресенье журналистам в генеральном консульстве РФ в Мумбаи (к которому относится Гоа) сообщили, что в РФ вылетает группа из 162 туристов, пожелавших покинуть Гоа из-за ситуации с коронавирусом. 68

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Общество Посольство РФ потребовало от США обследовать Осипову в тюрьме Посольство России потребовало от госдепартамента США провести медицинское обследование заключенной гражданки РФ Богданы Осиповой, которая отбывает наказание в одной из американских тюрем за похищение собственного ребенка.

Происшествия На Сахалине выявили 22-го зараженного коронавирусом Глава региона призвал пассажиров этого рейса, а также московского рейса от 22 апреля, на котором тоже была больная коронавирусом, соблюдать карантин.

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