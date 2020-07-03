Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.

Бывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд

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Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 13

Политика «Ломятся просто в открытую дверь» — Путин о защитниках ЛГБТ в России Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.

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Происшествия 112: психиатр по делу Чикатило попытался покончить с собой Телеграм-канал "112" сообщает, что в Москве едва не погиб известный российский психиатр Федор Кондратьев.

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Шоу-бизнес СМИ назвали имя молодого возлюбленного Екатерины Варнавы До встречи через неделю Публикация от Molochnikov Молочников (@ kislomolochniy) 5 Апр 2020 в 9:50 PDT Многие представители СМИ и фанаты Варнавы практически уверены в том, что настоящим возлюбленным Кати является режиссер Александр Молочников, ведь он действительно связан со сферой искусства и к тому же принимал участие в шоу "Танцы со звездами".

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Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 125