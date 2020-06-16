Коронавирус

REGNUMREGNUMБывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня над Сергием прошёл церковный суд. Поводом для этого стали его критические заявления в адрес российской власти. Представители суда выразили надежду на то, что схиигумен одумается и покается.
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с чего всё началось

Опальный отец Сергий захватил монастырь в Среднеуральске: по периметру выставили казачьи патрули

В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщил корреспондент 66.RU, на территорию пускают лишь паломников. Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию.
66.ru08:13

Подробнее о событии

Насельниц захваченного Сергием монастыря вывезли в Ново-Тихвинскую обитель

Znak.com10:31

Пыталась вразумить: схиигумен Сергий сместил главу Среднеуральского женского монастыря

Екатеринбург Онлайн11:09

Уральский священник захватил монастырь и взял в охрану местных казаков

Телеканал 360°10:00

Опальный уральский схиигумен Сергий забаррикадировался в женском монастыре

Вести.Ru10:39

В Екатеринбургской епархии захватившему монастырь священнику пригрозили отлучением от церкви

Говорит Москва09:30

Казаки встали на охрану монастыря экс-духовника Поклонской. Среди них — бойцы из Донбасса

URA.Ru09:18

Опальный отец Сергий захватил монастырь в Среднеуральске: по периметру выставили казачьи патрули

66.ru08:13
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Происшествия

МВД наградит полицейских, пострадавших при стрельбе в Москве

Инцидент со стрельбой на Ленинском проспекте произошёл накануне.
Говорит Москва 11:24
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Энергетика

Миллер переизбран председателем совета директоров «Газпром нефти»

Глава "Газпрома" Алексей Миллер вновь избран председателем совета директоров "Газпром нефти", говорится в сообщении нефтяной компании.
Интерфакс 11:33
Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

Газета.Ru 09:59
Общество

Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Общество

Собянин анонсировал полное открытие кафе и ресторанов через неделю

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что положительная динамика по коронавирусу позволит полностью возобновить работу всех кафе и ресторанов в столице через неделю, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:07
Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
1,1K
Общество

Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
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Общество

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.
РБК 00:58
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после ДТП

Rambler News Service 06:52
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Общество

Безработные нижегородцы получат больше денег

Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца.
Pro Город НН 07:49
2,1K
Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие.
Ведомости 10:06
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Путешествия

Названа примерная дата начала турсезона в Калининградской области

Туристический сезон в Калининградской области ориентировочно начнется 22–26 июня.
Известия 09:59
Шоу-бизнес

Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

Российский музыкант Леонид Агутин объяснил подписчикам, почему лидер группы «Любэ» выглядит «нездоровым» на новом совместном фото, опубликованном певцом в Instagram.
Профиль 01:39
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Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
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Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости вчера в 14:47
10
Происшествия

На похоронах сатирика Трушкина произошла кража

Во время похорон сатирика Анатолия Трушкина у одного из присутствующих украли крупную сумму денег, заявил сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.
Взгляд.ру 08:19
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Игры

Продажи Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий

Разработчики из Warhorse Studios во главе с Даниэлом Ваврой объявили, что тираж Kingdom Come: Deliverance превысили 3 млн копий.
Игромания.ру 09:57
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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Экономика

Московская биржа запустит торги иностранными акциями

Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин.
Ведомости 11:30
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Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Энергетика

WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому

По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
МонаВиста 01:00
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:54
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Авто

В России появилась новая схема мошенничества при продаже автомобилей

32CARS.ru 07:20
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