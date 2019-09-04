По нашей информации, бывший футболист «Рубина» Жонатас в ближайшее время может перейти в московское «Динамо». Игрок уже прибыл в Москву, о чем он сообщил в своем инстаграме. Ранее, Жонатас выступал в РПЛ за «Рубин».

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