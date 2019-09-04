Футбол
BobsoccerБывший форвард «Рубина» Жонатас перейдет в «Динамо»
По нашей информации, бывший футболист «Рубина» Жонатас в ближайшее время может перейти в московское «Динамо». Игрок уже прибыл в Москву, о чем он сообщил в своем инстаграме. Ранее, Жонатас выступал в РПЛ за «Рубин».
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Неймар считает, что «ПСЖ» наказал его, не отпустив в «Барселону»
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Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
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Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1".
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Конте объявил состав нового итальянского правительства
Вновь ставший главой правительства Италии Джузеппе Конте объявил состав нового кабмина.
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В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
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Украинский язык сочли выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
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Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
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Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
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Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
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Инфантино пообещал Путину открыть футбольную школу во Владивостоке
Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил президенту России Владимиру Путину о планах открыть футбольную школу на территории Дальневосточного федерального университета.
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Путин и Моди приняли совместное заявление
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В Кабардино-Балкарии обстреляли машину киногруппы
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Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
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